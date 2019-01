Hiába mondott nemet, Babost benevezik a válogatottba

A közelgő Davis-kupa és a női Fed-kupa kapcsán tartott sajtótájékoztatót a Magyar Tenisz Szövetség. Elemezve a múlt hétvégén kialakult helyzetet, amikor Fucsovics Márton és Babos Tímea is üzent haza Ausztráliából, hogy továbbra sem hajlandóak a válogatott rendelkezésére állni.

Juhász Gábor, aki egy személyben a magyar női válogatott kapitánya és a szövetség szakmai igazgatója elmondta, hogy a Fed-kupában a január 5-i határidőig Babost Tímeát, Stollár Fannyt, Bodnár Annát, Gálfi Dalmát és Jani Rékát nevezte a szövetség. Feltűnő egyből, hogy a válogatottságot lemondó Babos neve is szerepel a listán, erre Juhász úgy reagált, hogy Fucsoviccsal ellentétben Babos hivatalosan nem mondta még le a válogatottságot.

Sokkal nehezebb helyzetben van Köves Gábor, akinek még január 22-ig van ideje megnevezni a játékosokat. Fucsovics a jelen helyzet szerint egészen biztosan nem versenyez Frankfurtban, a németek elleni meccsen. Balázs Attila továbbra is lágyéksérüléssel küzd, egyesben valószínűleg nem lehet számítani a játékára, és Valkusz Máté sem egészséges.

Azt azért tisztán látni, hogy Fucsoviccsal, vagy nélküle, a németek az abszolút favoritok. A németeknél valószínűleg vállalja majd a játékot a világranglista-3. Alexander Zverev és a 32. helyen álló Philipp Kohlschreiber is, de a német kapitány könnyen válogathat, hiszen hét top 100-as játékosuk van, míg nálunk azért Fucsovics mögött óriási az űr (Balázs a 255., Valkusz 313., Piros Zsombor a 365. helyen áll).

Juhász Gábor később hosszasan elemezte a Babossal és Fucsoviccsal fennálló viszonyt. A szakmai igazgató elmondta, tavaly november, illetve december óta tartanak az egyeztetések a játékosokkal, de egy tucat levélváltás és telefonbeszélgetés sem volt elég ahhoz, hogy megegyezés legyen a vége.

Richter Attila főtitkár hangsúlyozta, hogy hat-hét éve változatlan feltételeket kínálnak a válogatottbeli szereplésért a játékosoknak, és továbbra is nyitottak Fucsovics, illetve Babos felé. Ennek jeleként a szövetség Fucsovics rendelkezésére bocsátotta erőnléti edzőjét a téli felkészülési időszakban.

Azt, hogy pontosan mi lehetett az alku tárgya nem derült ki, mivel a levelezést a játékosok beleegyezése nélkül nem akarták nyilvánosságra hozni. Így nem tudni, hogy mik azok a feltételek, amelyekre mindkét topjátékosunk nemet mondott. Arra sincs továbbra sem válasz, hogy a két topjátékosunknak egészen pontosan mi a problémája a szövetséggel. Tőlük csak annyi információ érkezett eddig, hogy nem akarnak együtt működni ezzel az összetételű szövetséggel. Ahogy Richter Attila főtitkár többször is kifejtette, nem lehet az önös érdekeket, a személyi sértődöttséget, vagy ellentéteteket a címeres mez rovására előrébb tenni.

Az biztos, továbbra sem egészséges az a légkör, amely most a két játékost körülveszi, bár a közösségi médiában többek fogják a teniszezők pártját. Richter erre úgy reagált, hogy a szövetségnek az a legfőbb feladata, hogy sportág fejlesztése, illetve az utánpótlás nevelése, olyan játékosokat kinevelni, mint amilyen évekkel ezelőtt Fucsovics, vagy Babos is volt, hogy aztán a top 100-ba kerülve már saját útjukat járhassák

Ha Babos és Fucsovics továbbra is olimpiai álmaikat dédelgetik, előbb-utóbb konszenzusra kell majd jutni, hiszen az olimpiai kvalifikációs ciklusban, illetve az azt megelőző időszakban minimum háromszor a válogatott rendelkezésére kell állniuk. Fucsovics 2017-ben kétszer, 2018-ban egyszer volt válogatott, míg Babos 2017-ben szerepelt kétszer a válogatottban. A Fed-kupában sem lesz egyszerű a dolgunk: a britekkel, a szerbekkel, a horvátokkal, a törökökkel, görögökkel, a grúzokkal és a szlovénokkal vagyunk egy csoportban, a résztvevők között hemzsegnek a top 100-as játékosok.

Fucsovics és talán Babos nélkül a férfiak február 1-2-án játszanak az új rendszerű Davis-kupában Frankfurtban, míg a nők február 6-9. között az angliai Bath-ban küzdenek az euró/afikai 1. csoportban.

Az, hogy mikor érhet véget a szövetség és a játékosok közötti hosszan húzódó vita, Richter Attila még elmondta, mindenkinek rossz a jelenlegi helyzet, folyamatosan próbálnak a játékosokkal tárgyalni, de ahhoz, hogy az álláspontok közeledjenek, a sportolóknak is legalább annyi lépést kellene tenni a megegyezés felé, mint azt a szövetség is teszi, amelynek továbbra is elsősorban a sportág fejlesztése a legfontosabb feladat. Olyan játékosok felnevelése, mint amilyen lett Babos Tímeából és Fucsovics Mártonból.