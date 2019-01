Teljesen összetört, sírva fakadt az egykori világelső

Azarenka a fiát is vinné magával, de nem teheti.

Kétszeres bajnoknő is kiesett az első körben.

A 2012-es és 2013 Australian Open női bajnoka, Viktorija Azarenka most az első körben kiesett. A teniszező nehéz időszakon van túl, erről a meccs utáni sajtótájékoztatóján is beszélt, ahol el is sírta magát.

Az egykor világelső fehérorosz 2017-ben szülése miatt hagyott fel a tenisszel, 2018-tól kezdett újra versenyezni, de nem találta még meg az igazi formáját. Kedden a világranglista 110. helyezettjétől, Laura Siegemundtől kapott ki 7:6, 6:4, 6:2-re.

Azarenkának magánéleti problémái is voltak, tavaly például egy gyerekelhelyezési per miatt nem tudott részt venni a melbourne-i tornán. A sajtótájékoztatóján erre is utalhatott.

„Sok minden átmentem az életemben, olykor csodálkozom, hogy miért voltak ezek a dolgok. Azt hiszem azért, hogy erősebbé tegyenek. Ebben akarok hinni, és ezért dolgozom keményen. Most még nagyobb a kínlódás. Csak ismételni tudom magamat, most szenvedek, de ez elég nyilvánvaló."

Azarenka most az 53. a világranglistán, az Australian Open egyik felvezető tornáján sem volt nagyon sikeres, Aucklandban az első körben kiesett. Arról is beszélt, hogy alábecsülte annak a három évnek a hatását, amikor nem játszott magas szintű teniszt.

„Néha csak egy kis időre és türelemre és támogatásra van szükségem. De ha van egy olyan bolt, ahol ezeket meg lehet venni, akkor bevásárolok belőlük."