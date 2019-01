Murray keményen beleszállt az angol szövetségbe

Andy Murray hétfőn négyórás meccsen búcsúzott az Australian Opentől, és könnyen lehet, hogy a csípősérülése miatt ez volt egyben az utolsó meccse is. A közelgő visszavonulásának apropóján az Angol Tenisz Szövetségnek (LTA) szúrt oda, ami szerinte egyáltalán nem használta ki az elmúlt évek sikereit a sportág növekedésére – írja a BBC.

Nem vagyok benne biztos, hogy Nagy-Britannia megfelelően építkezett az elmúlt hét-nyolc év sikereire. Akár az én, akár a bátyám teljesítményére, Jo Kontára, Kyle Edmundra, a Davis-kupára, nem tudom, hogy valójában történt-e előrelépés ezek után.

– mondta a skót teniszező, hozzátéve, hogy persze van jó pár tehetséges játékos az országban, de itt most a játék csúcsáról van szó.

Murray arról is beszélt, hogy a visszavonulásával mindenképpen lezárul majd egy korszak, és aggódik, hogy ezzel együtt a sport előremozdításának lehetősége is elveszik majd. A játékos megjegyezte, karrierje során talán ő maga is tehetett volna többet ezért, de sosem érezte úgy, hogy ez az ő feladata lenne, azt pedig kiábrándítónak tartja, hogy az elmúlt nyolc-tíz évben nemhogy nem nőtt, de csökkent a teniszezni vágyók száma.

Mint mondta, Skóciában például ebben az időintervallumban nem sok fedett pálya épült, ami teljes őrültségnek tűnik számára, és nem tudja megérteni, hogy mi lehet az oka. Rá kell venni a fiatalokat arra, hogy játsszanak, ehhez pedig pályákra van szükség – tette hozzá.

A játékos bátyja, Jamie Murray, aki csütörtökön kezdi majd meg a szereplését az AusOpenen párosban, hasonlóan vélekedett: szerinte ha valaki most szétnéz az országban, szinte semmit nem fog látni, ami az elmúlt évek sikereiből következik.

Ez igazából azért szomorú, mert ha úgy sem vagy képes népszerűsíteni egy sportot, hogy ott van az elmúlt tíz év egyik legnagyobb teniszezője, aki egyben az egyik legismertebb brit sportoló is, akkor hogy akarod csinálni, mikor már ő sincs?

– mondta Jamie Murray.