A legmagasabb rangsorolt magyar férfi teniszező, a világranglista 38. helyén álló Fucsovics Márton a második fordulóban búcsúzott a Melbourne-ben rendezett ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A magyar idő szerint csütörtök hajnalban játszott mérkőzésen a verseny 11. kiemeltje, Borna Coric volt Fucsovics ellenfele, az esélyesebbnek tartott horvát három szoros szettben felülmúlta a magyar teniszezőt.

A játékidőt tekintve 2 óra 16 perces mérkőzésen mindkét játékost ápolni kellett – Fucsovicsnak a combjával voltak gondjai –, és egy közel egyórás esőszünet miatt is meg kellett szakítani a találkozót. Bár utóbbi szünet jól jött a kisebb sérüléssel bajlódó magyar játékosnak, aki a harmadik szett végén 4:5-nél két mérkőzéslabdát is hárított, majd háromszor is bréklabdához jutott, végül Coricnak sikerült megnyernie a gémet és ezzel a mérkőzést is.

Ausztrál nyílt teniszbajnokság, Melbourne 2. forduló (a 32 közé jutásért):

Borna Coric (horvát, 11.)-Fucsovics Márton 6:4, 6:3, 6:4

Fucsovics mérkőzésével párhuzamban a párosban címvédőként induló, és egyesben már búcsúzó Babos Tímea is pályára lépett Melbourne-ben Kristina Mladenovic oldalán. A páros első ellenfele a román Raluca-Ioana Olaru és a kazah Galina Voszkobojeva volt, akiket két szettben, 1 óra 6 perc alatt győztek le.

Ausztrál nyílt teniszbajnokság, páros, 32 közé jutásért:

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 2.)-Raluca-Ioana Olaru, Galina Voszkobojeva (román, kazah) 6:0, 6:3