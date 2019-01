Mindent máshogy láttam, abszolút semmi félelmet nem éreztem a pályán

– mondta magáról a még csak 20 éves Sztefanosz Cicipasz, aki élete egyik legmeghatározóbb tapasztalatának tartja, amikor évekkel ezelőtt Krétánál elsodorta a tenger, és majdnem megfulladt. Az elmúlt fél évben egész Görögországgal megismertette a teniszt, és az Australian Openen példaképét, a hatszoros bajnok és kétszeres címvédő Roger Federert is sikerült legyőznie.

Könnyen lehet, hogy a csütörtöki elődöntőben a világranglista-második, és nagy formában teniszező Rafael Nadal megállítja majd a görög fiatal lendületét. Az a kérdés, hogyan folytatja a szezont. Fulladtak már ki a berobbanásuk után tehetségek az elmúlt években, de szakértők szerint ha ezen az úton megy tovább, és belerakja a szükséges munkát, akkor játéka, személyisége és a körülötte lévő felhajtás alapján a fiatal generáció egyik meghatározó embere lehet a következő időszakban.

A görögök közül az első

Kevés ismert görög teniszező volt korábban, ezért Cicipasz bizonyos szempontból folyamatosan kitapossa az utat: ő lett az első görög férfi játékos, aki

bekerült a top 100-ba a ranglistán,

ATP-tornát tudott nyerni,

aki bejutott egy Grand Slamen az elődöntőbe.

Jól mutatja, hogy ez még a mai, számos ígéretes fiatallal teli mezőnyben sem gyakori, hogy utoljára 2007-ben került be 21 éven aluli GS-elődöntőbe: Novak Djokovicsnak hívták.

Fura, de Cicipasz igazi teniszcsaládból került a Görögországban nem különösebben népszerű sportba, hiszen anyja egykoron profi szovjet teniszező volt, míg görög apja edzőként dolgozott. „Az első emlékem, hogy hároméves voltam, és ütögetek apámmal" – mondta. Athén közelében salakon nőtt fel, de ennek ellenére már korán arra sarkallták, hogy minél többet támadjon, és ne féljen felmenni a hálóhoz, ne csak az alapvonalról próbálja megnyerni a pontokat.

Cicipasznak még junior korában egy rövid ideig magyar edzője is volt, 15 éves korában Morvai Árpáddal készült három hónapon át. Az elmúlt időszakban többek között a most ranglista 255. Balázs Attila edzőjeként dolgozó Morvai azt mondta Cicipaszról, hogy már akkor is látszott, hogy „hihetetlen kreativitással, zsigerből játszott", a fontos pillanatokat nagyon jól kezelte.

Több edzőt is kipróbáltak, de hivatalosan a mai napig apja, Aposztolosz Cicipasz az edzője, habár nem véletlenül ült ott Serena Williams edzője, Patrick Mouratoglou is a Federer elleni AusOpen-meccsén a stábjában. 2015-ben került Mouratoglou nizzai akadémiájára, Athén mellett ott szokott edzeni. „A tanácsai alakítottak a játékomon. Ha pedig olyan szinten játszol, amin magabiztosnak érzed magad, akkor semmi sem állíthat meg” – tartja Cicipasz.

2018: Djokovics, Zverev, Anderson, Thiem

Cicipasz a juniorok között is ért el sikereket, de arra több példát látni, hogy nem könnyű átváltani a junior tornák után a profi karrierre. A tehetséges görög fiatalt már 15 évesen elkezdték az ATP-tornákhoz beugrónak számító Futures-, majd pedig Challenger-tornákhoz szoktatni, miközben 2016-ban még a juniorok között nyerte meg párosban Wimbledont. Az egyik ilyen Futures-torna helyszínén sodorta el a tenger, apja mentette ki a vízből.

Első Challenger-tornáját 2017 szeptemberében nyerte meg Genovában, ahol Fucsovics Mártonnal is játszott, de a legjobb magyar teniszezőnek sérülés miatt fel kellett adnia a mérkőzést. Abban az évben nyert először ATP-meccset főtáblán, mellé egy neves skalpot is begyűjtött: az akkor top 10-es belga David Goffint győzte le Antwerpenben.

Aztán tavaly jött az igazi áttörés, amikor három ATP-tornán is döntőzött, miközben lépkedett előre a ranglistán. Először salakon tudott bejutni élete első fináléjába, szettet sem veszített Barcelonában, mielőtt kikapott Nadaltól. A Garros nem jött össze neki, de Wimbledonban már ügyesen használta ki, hogy 31. kiemelt volt, egészen a negyedik körig ment. Igazán a torontói 1000 pontos mestertornán kapta fel mindenki a fejét, ahol már látszott, hogy 193 centisen megvan a bombaszervája is, de a fiatalabbak között ma már ritkaságnak számító egykezes fonákjával is jól tudja variálni az alapvetően támadó és lendületes játékát.

Cicipasz lett a legfiatalabb, aki egy ATP-tornán négy top 10-es teniszezőt is le tudott győzni,

kettőjük ellen pedig meccslabdákat is hárított. Energikus játékának áldozatul esett az akkor világranglista-10., de friss wimbledoni bajnok Djokovics, a 3. kiemelt Alexander Zverev, a 6. Kevin Anderson és a 8. Dominic Thiem. Végül a döntőben, 20. születésnapján Nadallal megint nem bírt.

Miután megnyerte a stockholmi tornát, majd a legjobb 22 éven aluli játékosoknak kitalált Next Gen Finalst is Milánóban, a szezon végén őt kiáltották ki az ATP Legtöbbet Fejlődő Játékosának. A világranglistán már Toronto után feljött a 15. helyre. Az idei Australian Open végén már biztos, hogy ennél is előrébb lesz majd. Ugyan nem mérhető össze a világranglistán most már több mint egy éve stabilan top 5-ös, még mindig csak 21 éves Zverevvel, de a német egyelőre a Grand Slameken még nem tudott negyeddöntőnél tovább jutni.

Federer ellen sem remegett meg

Az év első Grand Slamjén most indult másodszor, 2018-ban rögtön az első körben kikapott. Ezúttal viszont négyszettes meccseken, de biztosan jutott el a nyolcaddöntőig, ahol gyerekkori idoljával, Federerrel találkozott. Kulcsfontosságú volt, hogy végig bátran játszott, nyomás alatt is nagyszerűen szervált, és sokszor a saját játékában tudta legyőzni a svájcit, akinek többször is lett volna lehetősége magához ragadni a kezdeményezést, de a fontos pillanatokban hibázott. Cicipasz teljesítményéről sokat elmond, hogy Federer 12 bréklabdából egyet sem tudott megcsinálni ellene, az első szett után a következő hármat a görög nyerte.

„Én vagyok most a legboldogabb ember a Földön” – mondta a görög a győzelem után, amit a nézőtérről egész családja végigkövetett, a szintén teniszező testvére, Petrosz és húga, Eliszavet is. „Ő a kabalám" – mondta mosolyogva a húgáról Cicipasz, aki aludni sem tudott élete legnagyobb győzelme után.

A győzelmét egyesek már előreszaladva párhuzamba állították azzal, amikor Federer győzte le feltörekvő ifjoncként Pete Samprast 2001-ben Wimbledonban. Már csak azért is, mert az akkor 19 éves svájci is 15. volt a világranglistán. Mindenesetre Federer is dicsérte ellenfelét, aki szerinte rettentő sokat fejlődött az elmúlt másfél évben: legyőzni Djokovicsot, Andersont, Zverevet, most pedig őt is, „erre van szükség, hogy szintet lépj. Ő pont ezt teszi”.

Cicipaszt többen inkább egyik barátjához, a ciprusi Markosz Bagdatiszhoz hasonlították. Ő 2006-ban nagy meneteléssel jutott be az AusOpen döntőjébe, ahol Federertől kapott ki. Akkor az egyik melbourne-i görög étteremtől kapott egy saját neves szuvlakit, most pedig ugyanezt felajánlották Cicipasz tiszteletére is.

A melbourne-i görög közösség egyébként nagy hangulatot teremtett a stadionon belül és kívül is, zászlókkal, görög mezben vonultak fel, éltették új kedvencüket. „Nagyon örülök, hogy az országomat képviselhetem a legnagyobb tornákon. Nagyon jó érzés, hogy segítem a tenisz elterjedését Görögországban" – lelkesült hazájáért Cicipasz.

Világjáró teniszező a YouTube-on

Azóta Cicipasz újból bizonyított, sikerült elkerülnie azt a csapdát, amikor egy nagy játékos elleni győzelem után a következő meccsen nem tudja legjobbját nyújtani egy alacsonyabban rangsorolt teniszező. „Tudtam, hogy a legnagyobb kihívás a következő meccs, hogy újra bizonyítani tudjak" – mondta a 22. kiemelt Roberto Bautista Agut elleni, szintén négy szettben nyert negyeddöntő után.

Ahhoz képest, hogy saját bevallása szerint introvertált volt gyerekkorában, azóta már nem jelent neki gondot emberekkel ismerkedni, amiben a tenisz sokat segített. A pályán megvan a kisugárzása, és a közönséggel is megtalálja a hangot. Negyeddöntője végeztével mindjárt meg is kérte a Rod Laver Arena közönségét és a tévénézőket, hogy amennyiben még nem tették volna meg, akkor iratkozzanak fel a YouTube-csatornájára, ahol az utazásait örökíti meg. „Időnként úgy érzem, hogy abba kéne hagynom az utazós vlogjaimat, de közben meg annyira szeretem ezt!" – írta ki a Twitterre nemrég a csatornájáról, ahol nemcsak teniszezőként, hanem világutazóként is bemutatja a helyszíneket. Feliratkozóinak száma mindenesetre néhány nap alatt 23 ezerről 50 ezer fölé ugrott.

A 20 éves teniszreménység az Australian Openről azt mondta, ez egy tündérmese, de egy olyan álom, amiért keményen megdolgozott. Andre Agassi nyilatkozta róla, hogy minden borításon hatékony játékos lehet belőle, de Cicipasz azt is tudja, hogy még sok munka vár rá, hiszen sok tehetséges játékos maradt már beváltatlan ígéret. Többek közt a sokszor emlékezetes kifakadásai ellen is tenni akar, hiába előlegezte már most meg neki Greg Rusedski volt brit klasszis kissé könnyelműen, hogy olyan nyugodt, mint Federer.

Nemrég viszont megkérdezték tőle, hogy mi a célja a szezonban: bekerülni egy Grand Slamen az elődöntőbe. Akárhogy folytatódik is innentől az év, ezt biztosan sikerült néhány hét alatt kipipálnia.

