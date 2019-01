Baboséknak nem sikerült a címvédés, elveszítették az AusOpen-döntőt

Babos Tímea Kristina Mladenovic-csal az oldalán a címvédésért játszott az Australian Open női páros döntőjében, amit azonban Samantha Stosur és Csang Suaj kettőse nyert 6:3, 6:4-re 1 óra 36 perc alatt.

Babosék a második kiemeltként jutottak újra döntőbe, míg az ellenfél kiemelés nélküli volt, de a két rutinos játékos miatt várható volt, hogy nehéz meccs lesz. A mérkőzés alakulását percről percre itt olvashatja vissza>>>

A nagyszerű kezdés után nem tudtak igazán jól játszani Babosék, a magyar teniszezőnek szép megmozdulások mellett több rosszul eltalált ütése is volt, miközben Mladenovic fontos pillanatokban bizonytalanodott el. Az ellenfélnél Csang volt az erősebb, főleg az első szett második felében, de Stosur lett az, aki a sok kettős hiba, és szenvedősebb adogatógémek ellenére egyszer sem veszítette el a szerváját a mérkőzésen.

Egy nehéz, maratoni Stosur-nyitógém után Babosék nagyon simán hozták az adogatásaikat, és le tudták brékelni Csangot. Jól indult a játszma, adogatóként egyetlen pontot veszítettek csak. Utána viszont a kínai nagyon felpörgött, az alapvonalról többször is tudott gyorsítani, fontos szerepe volt a fordításban. 3:1 után nem nyertek több gémet Babosék a szettben.

Előbb Babos veszítette el a szerváját 40-15-ről, majd pedig Mladenovic ütött kettős hibát egy bevállalósabb második adogatásból bréklabdánál. Végig szorosan alakultak Stosur adogatásai, három kettős hibát ütött az utolsó gémben is, de így is hozni tudta a szerváját, és ezzel az első játszmát.

Nagyon fontos volt, hogy Babos magabiztos első adogatással kezdte a második szettet, miközben Csang némileg visszaesett. 3:2-nél is volt bréklabdájuk Baboséknak Stosur adogatásánál, de továbbra sem sikerült elvenni az ausztrál szerváját.

Mladenovic következő adogatásánál viszont 30-0-ről kerültek nagy bajba Babosék. A megint magabiztossá váló Csang vezetésével négy pontot nyertek zsinórban, a francia bizonytalanabb volt az alapvonalról. Babosnak a meccsben maradásért kellett szerválnia, amit megoldott, utána viszont minden azon múlott, hogy sikerül-e a mérkőzésen először elvenniük Stosur szerváját is.

Jött is az üvöltés Babostól és Mladenovic-tól, miután 0-30-cal kezdtek. Az látszott, hogy izgulnak Stosurék, Babosék is próbálták fokozni a nyomást, de nem sikerült élniük a bréklabdájukkal. 11 bréklehetőségük volt a meccsen, de csak egyszer tudták elvenni Csang szerváját. Végül egy nagy alapvonalcsata végén Babos tenyerese lett hosszú.

A díjátadónál voltak érzelmes pillanatok, Babosék gratuláltak az ellenfélnek, de egymásnak is megköszönték a játékot, és tudtak mosolyogni is. „Köszönöm, Kiki, hogy újra együtt játszhattam veled, nagyszerű a kapcsolatunk, de ez nem az én napom volt, bocsánat érte. Köszönöm a csapatomnak, visszatérünk és szeretnénk újra megnyerni a trófeát." Mladenovic ezt válaszolta: „Nem tudom miről beszélt Timi, nagyon jó barátnőm, még ha veszítünk, akkor is jól érzem magam Veled. Köszönöm Neked."

Babosék összességében nagyon jó szériában vannak, tavaly a US Openen is döntőt játszottak, most pedig újra sikerült bejutniuk a fináléba Melbourne-ben is, mégha a címvédés nem is jött össze. Az elmúlt két évben párosban WTA-világbajnok Babos ötödik Grand Slam-döntőjét játszotta.

Eredmény, női döntő: Stosur, Csang - Babos, Mladenovic (2.) 6:3, 6:4

Borítókép: A győztes ausztrál Samantha Stosur (b) és a kínai Csang Suaj (b2), valamint a második helyezett Babos Tímea (j2) és a francia Kristina Mladenovic a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros döntőjének eredményhirdetésén 2019. január 25-én. Babosék 6:3, 6:4 arányú vereséget szenvedtek. MTI/AP/Mark Schiefelbein