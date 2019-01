A világelső Novak Djokovics hatalmas tenisszel 6:3, 6:2, 6:3-ra sima három szettben győzte le a ranglistán második Rafael Nadalt kedvenc Grand Slamje, az Australian Open döntőjében. Djokovics ezzel 7. AusOpenjét nyerte, ami rekordot jelent, és az örökranglistán is ellépett Pete Samprastól.

A vasárnapi már az 53. egymás elleni meccsük volt, eddig Djokovics vezetett 27-25-re, és az is mellette szólt, hogy kemény pályán különösen nagy volt a különbség. Ettől függetlenül is nagy küzdelemre volt kilátás, azonban végül egyoldalú lett a döntő, szemben a 2012-es itteni fináléjukkal, amikor döntő szettben, majdnem hat óra alatt nyert Djokovics.

13 Galéria: Djokovics nagyon megverte NadaltFotó: Cameron Spencer / Getty Images Hungary Galéria: Djokovics nagyon megverte Nadalt (Fotó: Cameron Spencer / Getty Images Hungary)

Djokovics rettentő precízen, sok nyerővel, és alig-alig hibázva játszotta végig a döntőt, nem adott teret az elején beragadó, és utána is túl sokat hibázó Nadalnak. A spanyol szettveszteség nélkül jutott a fináléba, ott azonban nem sikerült játszmát sem nyernie. Djokovics 34 nyerő mellé 9-szer rontott mindössze, Nadalnál viszont 28 ki nem kényszerített hiba volt 21 nyerő ütéshez. A meccs alakulását percről percre itt olvashatja vissza>>>

Nadal idegesen kezdte a meccset, nem nagyon találta a ritmust, miközben Djokovics agresszíven támadott, fogadóként is nagyon hatékony volt. Azonnal lebrékelte a spanyolt, a saját szerváit pedig egymás után semmire hozta. Idővel Nadal saját adogatása már kezdett alakulni, a végén semmire is tudott hozni játékot, de Djokovics nagyon biztos kézzel, adogatóként egyetlen pontot átengedve hozta a szettet.

A második szett elejére Nadal a saját adogatása mögött meggyőzőbb játékot mutatott, próbált emelni a játékán, de még mindig sok volt a hiba. 2:2-ig tudta tartani magát, akkor megint előnybe került az alapvonalról legtöbbször dominánsabb világelső.

A brék után először a meccsen sikerült egy küzdelmes adogatójátékra késztetnie Djokovicsot Nadalnak, de így sem jutott el bréklabdáig. Djokovics az öklét magasba emelve, nagy üvöltéssel erősítette meg előnyét. Innen pedig vitte is tovább a lendületet, és duplabrék után simán, a végén egy ásszal szerválta ki a második szettet.

A harmadik játszmában sem változott a játék képe, Nadal hibákkal és Djokovics nyomása alatt 1:1 után rögtön elbukta az adogatását. A spanyol egyetlen bréklabdája 3:2-nél jött, Djokovics egy játékon belül három ki nem kényszerített hibát is ütött, míg addig az egész meccsen négyet.

Ezzel sem tudott azonban élni Nadal, Djokovics megfordította a játékot, és a következő, szintén szorosabbnak induló adogatójátékában már csak egyenlőig engedte a spanyolt. Nadalnak a meccsben maradásért kellett adogatnia, de hiába próbált meg mindent, Djokovics odatette magát. A második mérkőzéslabdánál már hosszú lett a spanyol fonákja. A hálónál megölelték egymást, aztán Djokovics térdre rogyva, az öklét rázva ünnepelte nagy győzelmét.

Djokovics hetedszer nyerte meg az Australian Opent, amivel egyedüli rekorder lett: eddig Roger Federerhez, és az Open-éra előtti időt is nézve Roy Emersonhoz hasonlóan hat-hat győzelemmel állt. Összességében pedig 15. Grand Slamjét nyerte, amivel ellépett az örökranglistán Pete Samprastól, és már csak Nadal (17), és Federer (20) előzi meg.

Djokovics az elmúlt évben hatalmas játékkal jött vissza: tavaly még a negyedik körben búcsúzott Melbourne-ben, utána szánta rá magát könyökműtétjére. A szezon második felében öt hónap alatt négy tornát, köztük Wimbledont és a US Opent is megnyerte. Most zsinórban harmadik Grand Slamjét nyerte, és ugyan az Nadal felségterületének számít régóta, de a Roland Garroson esélye lenne arra, hogy nem egy naptári évben, de mind a négy nagy tornán ő legyen az uralkodó.

Nadal még soha nem kapott ki korábban ennyire Grand Slam-döntőben, de a spanyol is nagyot menetelt Melbourne-ben, tíz évvel egyetlen AusOpen-győzelme után. A US Open utáni kihagyás, kisebb bokaműtét után tért vissza, és a döntőig nagyon meggyőző játékkal jutott el. Teniszét kemény pályán is próbálták még hatékonyabbá tenni, például a szervája megújításával, de ez Djokovics ellen most nem volt elég.

„A mai mérkőzésem nem volt a legjobb meccsem, Novak sokkal jobb volt nálam, de izgalmas két hét van mögöttem" – mondta az ellenfelének gratuláló Nadal, aki fontosnak tartotta, hogy ott lehetett Melbourne-ben, és ilyen teljesítményt tudott nyújtani. Azt mondta, hogy a jövőben is keményen fog készülni, hogy jól szerepelhessen a Grand Slameken.

„Nagyon kemény mérkőzés volt, Rafa sérülésből jött vissza, de példát mutattál nekünk, a legjobbaknak és a fiataloknak is, hogy hogyan lehet utána visszatérni" – mondta a trófea átvételekor Djokovics. Utána érzelmes hangon azt foglalta össze, hogy egy éve, a könyökműtétjénél nem gondolta volna, hogy itt állhat majd, és minden támogatójának köszönetet mondott.

Eredmény, férfi döntő: Djokovics (1.) - Nadal (2.) 6:3, 6:2, 6:3

