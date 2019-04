Fucsovics nem akar békülni a teniszszövetséggel

Fucsovics Márton nem akar kiegyezni a Magyar Tenisz Szövetséggel, egy Facebook-posztban cáfolta a Magyar Nemzetben megjelenő információkat.

A Magyar Nemzet pénteki lapszámában idézte Fucsovicstól az alábbi mondatot: „Játszani szeretnék a Davis-kupa-csapatban és a 2020-as tokiói olimpián, ezért előbb-utóbb ki kell egyeznem a teniszszövetség jelenlegi vezetésével."

A teniszező erre reagálva írta posztjában: „Sajnálom, hogy a Magyar Nemzet újságírója olyan mondatot tulajdonított nekem, ami el sem hangzott kettőnk alig öt perces beszélgetése alatt, nem mellékesen az edzésem közepén." A Magyar Nemzet a vitatott mondatot aztán törölte is, meg nem is cikkének online változatából. Egy keretes anyagban számolnak be az ügy hátteréről.

A játékost azt írta, nem készül békülni az MTSZ jelenlegi vezetésével, fenntartja korábbi álláspontját.

Fucsovics azt megerősítette, hogy jászana a Davis-kupában. Már csak azért is, mert csak így juthat ki a tokiói olimpiára, de nemcsak ez motiválná a visszatérésban.

Békét akarnak

Nyílt levélben sürget békét a magyar tenisztársadalomban hatvan, a sportághoz kötődő személy.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott állásfoglalás szerint „a hazai teniszélet legfőbb érdeke, hogy végre béke legyen a tenisztársadalomban, és ne a felek közötti sárdobálásról szóljanak a hírek, hanem a hazai sikerekről, az itthoni versenyekről, vagy Stollár Fanny páros tornagyőzelméről, Nagy Adri junior Australian Open-címéről, a Fed Kupa és Davis Kupa-csapataink remek helytállásáról, Babos Timi és Fucsovics Marci eredményeiről".

Az aláírók szerint a magyar tenisz hatalmas fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. Ezt az eredmények is mutatják, de az anyagi és szakmai támogatás is. Fejlődött az utánpótlás-nevelés az edzőképzés.

„Úgy gondoljuk, hogy a hazai teniszélet képviselőinek lehetőségük van és volt alakítani a sportág fejlesztési elképzelésein, a véleményünket meghallgatják, akár az országjáráson is. Eljöttek hozzánk. Nem helyettünk formáltak véleményt, hanem eddig is velünk közösen alakították ki az irányokat. Természetesen mindig lehet fejlődni, véleményt nyilvánítani, de ezt szerintünk építő jelleggel kell tenni, nem pedig rombolni" – olvasható a nyílt levélben.

Az aláírók úgy vélik, hogy az MTSZ-t ért, gyakran személyeskedő támadások megtörhetik azt a fejlődési pályát, ami a teniszélet leírt. A levelet jegyző egykori éljátékosok azt kérik, hogy senki nek ossza meg a tenisztársadalmat. Az aláírók között van többek között Mandula Petra, Gubacsi Zsófia, Csurgó Virág, Gáspár Petra, Kisgyörgy Gergely és Köves Gábor.