Le lehet dönteni a nagy teniszhármas szobrát?

Egyre többször és többet foglalkoztatja a teniszt szeretők táborát, hogy vajon mikor ér véget, a Roger Federer–Rafael Nadal–Novak Djokovics tengely egyeduralkodása a férfiaknál, illetve, hogy lesznek-e olyan fiatal sztárok, akik idővel majd átveszik a három legenda helyét. Most a világranglista legjobb 50 játékosa között találunk öt olyan 21 éven alulit, akinek erre komoly esélye lehet.

Sztefanosz Cicipasz, Denis Shapovalov, Frances Tiafoe, Felix Auger-Aliassime. Nyugodtan ide lehet még venni Alexander Zverevet is,

aki április 20-án lesz 22 éves, ráadásul a német a felsoroltak közül a legközelebb áll a tróndöntéshez, ugyanis a világranglistán jelenleg ő a 3. helyezett.

Nadalék ennyi idősen már Grand Slamet nyertek

Nem egyszerű a fiatalok helyzete, hiszen egyrészt nem csak átvenni nehéz a korszakos zsenik helyét, de ott maradni talán még nehezebb. Roger Federer 2003, Rafael Nadal 2005, Novak Djokovics 2008 óta a legszűkebb elit tagja. A másik, hogy a talán legfontosabb értékmérője a tenisznek a Grand Slam-győzelmek száma. Ebben hosszú-hosszú évekig ez a hármas marad a legjobb, sőt akár évtizedekig vagy még annál is tovább.

Roger Federer 2003-ban, Wimbledonban nyerte első Grand Slamjét. Azóta még 61 Grand Slamen avattak férfi bajnokot. Az elmúlt több mint másfél évtized alatt csak tízszer fordult elő, hogy ne a három nagy egyike nyerjen GS-tornán: Stanislas Wawrinka és Andy Murray 3-3-szor, Andy Roddick, Gaston Gaudio, Marat Szafin, Juan Martín Del Potro 1-1-szer.

Roger Federer – 20 győzelem

Rafael Nadal – 17 győzelem

Novak Djokovics – 15 győzelem

62 Grand Slamből csak 10-et nem ők nyertek. Letaglózó.

Már 27. a pénzkeresti listán

Elképesztő a trió egyéni GS-statisztikája is, amit ha csak megközelít majd valaki, biztosan a sportág meghatározó egyénisége lesz. Lehet akár Alexander Zverev is, aki 22 éves lesz, de már 27. a pénzkereseti örökranglistán. Tíz tornát nyert pályafutása során, de Grand Slamen egy párizsi negyeddöntő a legjobb eredménye eddig.

Sokan azt mondják, hogy az oroszból lett német, agresszív alapvonaljátékos Zverev lehet a fiatalok közül, aki először csúcsra ér. Bombaerős tenyeresei és fonákjai is életveszélyesek, magas testalkata ellenére is alacsony a súlypontja. A 220 kilométer/órás szerváira felkészülni szinte lehetetlen.

Federer 22 éves kora előtt három hónappal, Nadal három nappal 19. születésnapja előtt, Djokovics pedig két hónappal 20. születésnapja előtt volt életében először harmadik a világranglistán. Zverevnek ez 19 és fél évesen sikerült.

Idén berobbant egy görög

Az ATP hivatalos oldalán, a Next Gen ATP-rangsorban (a 21 éven aluliak hivatalos versenyében) a görög Sztefanosz Cicipasz az első. Ennek a ranglistának a tavalyi döntőjét is a 20 éves nyerte.

A 193 centis, félig orosz származású teniszező ebben az évben már Federer és Nadal ellen is játszott, de mind a kétszer kikapott. A spanyoltól az Australian Open elődöntőjében, ami egyben élete legjobb GS-eredménye is. Idén Marseille-ben pályafutása második tornagyőzelmét érte el. Tavaly, a torontói ezresen az elsőt, amikor is Cicipasz lett a legfiatalabb, aki egy ATP-tornán négy top10-es teniszezőt is le tudott győzni.

Kanadában nőnek ki a tehetségek

Az biztos, hogy egészen kiváló munkát végeznek a kanadai teniszfejlesztési intézetében. Nagyon fiatal és a világ élvonalába tartozó játékosok jönnek ki sorban. Ilyen Denis Shapovalov, vagy a nála egy évvel fiatalabb, még csak 18 éves Felix Auger-Aliassime. (A nőknél pedig Bianca Andreescu, aki szintén 18 évesen, szabadkártyásként robbant az élvonalba, és megcsinálta azt, amit Serena Williams 20 évvel ezelőtt.)

Shapovalov Izraelben született, egyéves volt, amikor a szülei Kanadába költöztek vele. A Richmond Hill County Clubban kezdett teniszezni ötévesen. Még 18 sem volt, amikor Premier-tornán elődöntőt játszhatott. Nagy versenyt még nem nyert, de már háromszor eljutott a döntő kapujába. Két éve, a US Openen a negyedik körig jutott, legutóbb Miamiban csak Federertől kapott ki.

2005 óta ő a legfiatalabb, aki bejutott a világranglistán a top 30-ba.

A másik kanadai, Felix Auger-Aliassime talán ennél is nagyobb bravúrt hajtott végre azzal, hogy az első olyan, 2000 után született teniszező lett, aki befért a top 50-be. Legutóbb, Miamiban ő is csak az elődöntőben kapott ki. A selejtezőből jutott el odáig, többek között Fucsovics Mártont is legyőzte.

A montréali születésű, apja révén togói származású fiatal Shapovalov oldalán 2015-ben a US Open junior párosát nyerte meg, éppen a 15. születésnapja után pár héttel.

Auger-Aliassime hihetetlenül gyorsan robbant be az élvonalba. 2018-at a 161. helyen kezdte, de még idén januárban is a százon kívül volt. Aztán Rióban ötszázas tornán döntőzött, Sao Paulóban 250-esen negyeddöntős volt, Miamiban pedig csak a legjobb négyben kapott ki, és máris a 33. helyen találta magát. Junior Wimbledont nyert 2016-ban, többek között Cicipaszt is legyőzve.

Újra lehet amerikai ranglistaelső?

Régóta nincs sok örömük az amerikai férfi tenisz rajongóinak. Pete Sampras, Andre Agassi, vagy Andy Roddick 2003-as US Open sikere óta csak John Isner (a legjobbja 8.), Sam Querrey (11.), Jack Sock (8.) tudott a legjobbak közelébe érni, de igazán emlékezetest egyikük sem tudott alkotni.

Most néhány más tehetség mellett leginkább a 21 éves Frances Tiafoéban reménykednek az amerikaiak. Egyes elemzők szerint Gael Monfils atletikus mozgása és Del Potro pozitív karizmájának ötvözete a játékstílusa. A floridai játékos Sierra Leone-i bevándorlók gyermeke. Két ikertestvére van, állítólag már háromévesen teniszütő volt a kezében. Juniorként csak Grand Slam-elődöntőig jutott, felnőttként idén már az Australian Open negyeddöntőjét játszotta. Tavaly Delray Beach-ben szerezte meg első tornagyőzelmét.

A sort még lehetne folytatni az ausztrál Alex De Minurral (20 éves), vagy a szintén amerikai Reily Opelkával és Taylor Fritz-cel, a szerb Miomir Kecsmanoviccsal (19) is, de ők még azért annyit nem teljesítettek, hogy komolyan számolhassunk velük.

A lényeg, hogy Federer, Djokovic vagy Nadal 19-20 évesen már túl volt első GS-győzelmén, vagy éppen a világranglista első három helyének valamelyikén pózolt.

Miért nem történt még meg a váltás?

Erre nem egyszerű a válasz, hiszen Federer jelent meg először, aztán néhány évre rá Nadal, majd Djokovics, elméletileg a legidősebbnek már ki kellett volna esnie a csúcsformából, hogy felváltsa egy fiatal.

Nagyon fontos hármuk rivalizálása: ez emeli a férfi teniszt arra a szintre, amit ők hárman képviselnek.

Roger Rasheed, az ausztrál Lleyton Hewitt egykori edzője mondta róluk, hogy ők nem csak a tenisz legkimagaslóbb egyénisége, hanem globális értelembe véve a sporté is.

Amikor Federer tizenéves volt, minden idejét a tenisz kötötte le. Azzal kelt és azzal feküdt. Az ő idejében nem volt más, ami elvegye a figyelmét. A mai, fiatal korosztály már másképp szocializálódott, a social media sokkal jobban körülveszi a mindennapjaikat, talán ezért sem sikerült még kinevelni korszakváltó játékost.

Rengetegen aggódnak, hogy mi lesz a férfi tenisszel, ha a három szupersztár egyszer, sőt, leginkább ha egyszerre vonul vissza. Megjelenésükkel emelték a színvonalat, remélhetőleg valami hasonló várható majd a mostani fiataloktól is.

Hogy tartósan megelőzik-e Federeréket, amíg még azok is rendszeresen versenyeznek? Erre épp a svájci felelt egy 2018-as interjúban:

Hogy bárki eljusson odáig, és legyőzzön minket egy Grand Slamen? Nyilván lehetséges, de nem egyszerű feladat. Ebben a sportágban nagyon sok különböző tulajdonság kell, hogy igazán a legnagyobb legyen valaki. Jól kell adogatni, a szervákat visszaadni és hálónál is eredményesnek lenni. Fizikailag és mentálisan is erősnek kell lenni. Talán azért is Federer, Nadal és Djokovics a legjobb három, mert háromféle a játékstílusunk is. Egy hét alatt három játékstílust legyőzni nagy kihívás. Őrült mentális erő kell két hétig egyformán koncentrálni. Ezért nehéz Grand Slamet nyerni, pláne folyamatosan.

(Borítókép: Sztefanosz Cicipasz, Alexander Zverev és Denis Shapovalov. Fotó: Tpn/Matthew Stockman/Al Bello / Getty Images Hungary)