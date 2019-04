A magyar teniszben hónapok óta tapintható a feszültség, személyi és gazdasági ügyekkel is támadták a Szűcs Lajos által vezetett szövetséget. A keddi közgyűlés tétje így az is volt, hogy folytathatja-e az eddig vezetés. A vitáktól és teátrális jelentektől sem mentes közgyűlésen végül elfogadták az éves beszámolót, kisebbségben maradt a Tiszta Teniszért mozgalom.

Már a regisztrációnál látszott, hogy nagy a tétje az idei közgyűlésnek, rengeteg küldött érkezett, ahogy hallani lehetett, mindkét tábor mozgósította híveit, de még így is volt, aki nem tudott minden követelménynek megfelelni. Az adminisztráció miatt csúszott is a kezdés.

Az ellenzék egy része jól beazonosítható volt, hatalmas Tiszta Tenisz kitűzőket viseltek. Ezeket és a húszpontos programjukat is osztogatták még a helyszínen. Nem feltétlenül a teniszből ismert sportolók is viselték, mint például a birkózó Deák Bárdos Mihály vagy Darnyi Tamás.

Már a közgyűlés elején érezhetők voltak a töréspontok. Szűcs Lajos teniszelnököt nem mindenki szavazta meg a közgyűlés levezető elnökének, és a jegyző személyénél is sokan tartózkodtak. A jegyzőkönyv-hitelesítőknél az ellenzék már látványosan fellépett, Hamar Gábor a Magyar Olimpiai Bizottságból Bényi Szabolcsot jelölte a hitelesítők közé. A közgyűlés viszont nem szavazta be őt.

A következő programpontnál egy másik ellenzéki, Markovics László Vasas-elnök szólalt föl, hogy legyen transzparens a közgyűlés, a levezetők kérdezzék meg, hogy van-e jelölt a szavazatszámláló bizottságba.

"Ezért nem értünk szót mostanában, mert kicsit elbeszélünk egymás mellett. Annyit kértem, hogy az Emmi és a MOB képviselői bekerülhessenek a szavazatszámláló bizottságba."

A következő felszólalásnál már tapsot is kapott Markovics, amikor rávilágított arra, hogy Szűcs Lajos nem tagszervezetekből jelölt szavazatszámláló bizottsági tagokat akar, hanem a szövetség irodájának alkalmazottait. Végül sikerült összeállítani a bizottságot.

A következő pontnál viszont már az látszott, hogy inkább a jelenlegi elnökség támogatói vannak többen. Szűcs a napirendhez érkezett javaslatokat ismertette. Az ellenzék öt, jobbára a szövetség gazdálkodását firtató napirendi pontot szeretett volna felvetetni. Például arra lettek volna kíváncsiak, hogy mi lett a kormánytól kapott több milliárd forintos infrastruktúra-támogatással. Hogyan került ide a mallorcai füves pályás tenisztorna? Milyen büntetőeljárások, közbeszerzési ellenőrzések folynak az MTSZ ellen?

Az öt kiegészítő pontot nem fogadta el a közgyűlés, a 218 szavazásra jogosult tagból csak 78-an szavaztak mellette, míg 112-en ellene.

Richter Attila főtitkár beszámolójában viszont a plusz pontokban feltett kérdéseket is érintette. Richter elmondta, hogy a szövetséget a NAV is átvilágította, ami mindent rendben talált, az Open Time Consulting Kft.-vel is szabályos szerződést kötöttek. Ez az a cég, amely a teniszszövetség egyik munkatársához köthető.

A főtitkár összefoglalójában elmondta, hogy üzletileg egy füves pályás torna megrendezése lett volna a legjobb megoldás, Wimbledon is támogatta volna, sőt a budapesti verseny a Wimbledon nevet is használhatta volna. Richter szerint abból született ellentmondás, hogy az MTSZ érvényes, de nem hatályos szerződést kötött a tornára. Végül nem is az MTSZ, hanem az eladó lépett vissza.

Jelenleg úgy néz ki, hogy Budapest nem rendez WTA-tornát. A mallorcai versenyjog Mallorcán marad, a Márky Jenőhöz tartozó salakpályás verseny pedig Bukarestben.

Ezután a versenytulajdonos Márky szólalt fel, aki szerint a szövetség titokban kft.-be ment át. Arról beszélt, hogy kényszerűségből vitte WTA-tornáját Bukarestbe, mert itthon ellehetetlenült. Azt állította, hogy hivatalosan még nincs is visszavonva a füves pályás torna. Igaz, a főtitkár ezt cáfoló dokumentumot mutatott be. A versenyszervező szerint a szövetségnek majd büntetéseket kell fizetnie, a későbbi költségvetést is megterhelheti majd ezt.

"Nagy kamu ez az egész. Ez akkora humbug, amit Richter Attila elmondott. A magyar állam nem adott semmilyen garanciát, nincs is helyszíne a versenynek. A mallorcai verseny csőd. Ezért akartak megszabadulni tőle"- mondta Márky.

Csordás Attila edző lemondásra szólította fel Richtert, mert szerinte Fucsovics Márton és Babos Tímea miatta nem játszik Magyarországon. A Tiszta Tenisz képviselői vastapssal és álló ovációval fogadták a beszédet. Ezután Fucsovics korábbi edzője, Sávolt Attila jelentkezett szólásra, de mivel nem hivatalos küldött, nem adta meg neki Szűcs a szót. Kisebb szócsata alakult ki, feszült lett a hangulat, újabb taps az ellenzéktől. Markovics állt fel és kezdett beszélni, akit Szűcs: "Nem nálad van a szó, Lacika, ülj le!" - mondattal próbált leállítani. A Vasas-elnök kikérte magának a hangnemet.

Az egyik küldött arra kérdezett rá, hogy mire költötték el a Davis-kupa és Fed-kupa-csapat pénzét, mert a beszámolóban csak egyetlen mondat utalt a több mint 200 millió forintra. Arról beszélt, hogy a Dk-csapat ötven százaléka nem rendelkezett élő szerződéssel. Kifogásolta, hogy utánpótlás-teniszezők sem kapják meg a támogatásokat.

Sávolt újra fel akart szólalni, de megint nem kapott szót, erre Csordás látványosan kivonult a teremből.

Sávolt végül némi huzavona után megkapta a mikrofont. Egy meghatalmazást is lobogtatott, amit a ceglédi egyesülettől kapott, de mégsem tudott regisztrálni.

Sávolt szerint nem volt fair, hogy a 243 oldalas beszámoló átolvasására csak néhány napot kaptak a küldöttek, a szövetség honlapjára pénteken került ki, arra kért mindenkit, hogy így ne szavazzák meg azt. "Ha diplomatikusan kéne véleményezni, akkor azt mondanám, hogy blablabla."

Az edző azt szerette volna tudni, hogy miért nincsenek itt az elnökségi tagok, akik felelősséget vállalnának. Azt is furcsának találja, hogy az elnökségi határozatok mindig egyhangúlag születnek.

A feltett kérdésekre Richter próbált válaszolni, ami igazán felhevítette a hangulatot. Márky szerint nem mondott igazat. Erre Markovics is indulatosan mellé állt, megkérdezte Richtert, hogy megkeresték-e Márkyt, amikor lejárt a verseny bukaresti licence, hogy haza akarja-e hozni Budapestre a tornát. Richter azt felelte, hogy nem. Erre Szűcs visszakérdezett, hogy Márky kereste-e őket. A tornaszervező erre azt mondta, hogy őt a kormány kereste meg.

A Tiszta Tenisz csoport felvetette, hogy legyen titkos szavazás a beszámolóról. Ehhez egyharmados többségre volt szükség. A küldöttek nem támogatták ezt a javaslatot, így nyílt szavazással döntöttek.

A beszámolót elég nagy többséggel, 138 igen, 54 nem és 11 tartózkodás mellett fogadták el.