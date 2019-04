US Open-győztes is eljön a budapesti tenisztornára

Április 20. és 28. között rendezik Budapesten a Hungarian Open ATP 250-es tenisztornát, amelynek mezőnye a szerdai nappal egy újabb világsztárral bővült. A magyar fővárosba jön a világranglistán jelenleg a 11. helyen álló, 2014-ben a US Opent is megnyerő Marin Cilic.

Az eddigi három top 20-as játékos mellé csatlakozott a horvát teniszező is, aki a US Open sikere mellett 2017-ben Wimbledonban, 2018-ban pedig az Australian Openen volt döntős.

A 30 éves horvát játékos pályafutása során 18 tornát nyert meg, legjobb eredménye a harmadik hely a világranglistán. Pályafutása során több mint 26 millió dollárt keresett. A legjobb magyar teniszezővel, Fucsovics Mártonnal (aki nem lesz ott a budapesti versenyen) kétszer találkozott és kétszer nyert is. Budapesten szabadkártyával játszik a horvát teniszező.



Cilic mellett részt vesz a budapesti salakpályás versenyen a kétszeres ATP-tornagyőztes és Davis-kupa-győztes Borna Coric. Visszatér a tavalyi bajnok is, a karrierje legjobb helyén, a 16. helyen álló olasz Marco Cecchinato, jön a 18. helyen jegyzett grúz Nikoloz Basilashvili, akit Fucsovics nemrég Monte-Carlóban győzött le.

Újra Budapestre látogat Györe László is, a szerb színekben versenyző magyar származású játékos, akinek jelenlegi 32. helyezése eddigi legjobbja. Természetesen magyaroknak is szurkolhatunk a versenyen, így Piros Zsombor és Balázs Attila is ott lesz egyéniben, párosban Borsos Gábor és Nagy Péter indul. A húsvéti hétvégén induló teniszversenyen számos gyerekprogram, valamint jótékonysági esemény is várja az érdeklődőket.