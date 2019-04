Megint olyan tornán ütötték ki Nadalt, ahol 11-szeres bajnok volt

A harmadik helyen kiemelt Dominic Thiem agresszív játékkal győzte le a 11-szeres bajnok, és első kiemelt Rafael Nadalt 6:4, 6:4-re a barcelonai ATP-torna elődöntőjében, írja az ATP Tour. Nadal az előző héten kedvenc monte-carlói tornáján sem tudott döntőbe jutni.

A világelső Novak Djokovics mellett most már Thiem is elmondhatja magáról, hogy négyszer is sikerült legyőznie Nadalt salakon.

Thiemnek az is nagy fegyvertényt jelent a május végi Roland Garros előtt, ahol tavaly a döntőben kapott ki Nadaltól, hogy az elmúlt négy évben mindig meg tudta verni a spanyolt salakon.

A döntőben majd a 7. helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyev lesz Thiem ellenfele. Ő három szettben, 6:4, 3:6, 7:5-re győzte le a 4. kiemelt Nisikori Kejt.