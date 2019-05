A magyar teniszező is megcsinálta a lehetetlen fordítást

Két esélye is volt Monfilsnek, de végül a történelmi győzelmet arató svájci teniszisten jutott tovább Madridban.

Fantasztikus bravúrt hajtott végre a világranglistán jelenleg 219. helyen álló Balázs Attila. A magyar teniszező a heilbronni ATP Challenger verseny selejtezőjében 1:6, 1:5 és 15-40-ről, négy meccslabdát hárítva fordított a világranglista korábbi 12. helyezettje, korábbi Davis-kupagyőztes szerb Viktor Troicki ellen és feljutott a főtáblára.

Az első szettben Balázsé volt az első gém, de aztán Troicki háromszor is brékelt, és 6:1-re behúzta. A második szett is nagyon egyértelmű volt, a magyar játékos egyetlen játékot hozott és a szerb már 5:1-re húzott el. 40:15-nél edig már meccslabdája volt. Innen aztán beindult a magyar, négy meccslabdát is hárított és végül rövidítésben megnyerte a ezt a játszmát.

A döntő szett pedig már egyérelműen Balázsé volt. Fogadóelőnnyel 2:0-ra, majd 4:1-re is vezetett. Végül két óra két perc játék után 6:3-mal megnyerte a szettet, ezzel együtt a meccset is, és a legjobb 48 közé jutott a Neckar-kupában.

Pontosan egy hónapja az angol Tara Moore még ennél is nagyobb bravúrt vitt véghez. Egy ITF-versenyen, 0:6, 0:5 és 30-40-ről fordított meg egy meccset, és jutott tovább.