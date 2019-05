Kyrgios biztos nem fog botrányt okozni a Roland Garroson

Nick Kyrgios az a teniszező, akivel bármi megtörténhet, sőt általában meg is történik. A

Múlt heti, botrányos római viselkedése után Nick Kyrgios erre a hétre is tartogatott egy nem várt meglepetést. Az ausztrál teniszező pénteken visszalépett a vasárnap kezdődő francia nyílt teniszbajnokságtól. A döntés indoka egyelőre nem ismert.

A tenisztudásánál lényegesen szerényebben rangsorolt, jelenleg a világranglista 36. helyen álló játékos tehetsége alapján kirobbanthatatlan lenne a legjobbak közül, csakhogy mentálisan annyira labilis, hogy bármikor és bárki ellen képes egy botrányos jelenetekbe torkolló összeomlásra.

Mint például a múlt héten, amikor leléptették a római tornán, miután a norvég Casper Ruud elleni második fordulós mérkőzésének döntő játszmájában vitázni kezdett az egyik vonalbíróval. Ezért előbb büntetőjátékot kapott, majd miután földhöz vágta az ütőjét és odébb rúgott egy palackot, végül pedig a pályára hajított egy széket, kizárták a mérkőzésből.

Kyrgiost az esetet követően megbírságolták és ATP-pontokat is veszített, de nem tiltották el, így elvileg indulhatott volna Párizsban. Sőt, az ausztrált be is sorsolták az első fordulóba, ahol a brit Cameron Norrie lett volna az ellenfele.