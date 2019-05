Öt szett után esett ki a Garrosról Fucsovics

Az év második Grand Slam tornáján, a Roland Garros első fordulójában Fucsovics Márton a versenyen 17. helyen kiemelt Diego Schwartzmannal találkozott. A magyar teniszező másodszor kezdhette a főtábláról a francia teniszbajnokságot. Az argentin nagyon szoros meccsen, öt szettben, 6-3, 3-6, 7-6, 2-6, 6-2-re győzött.

A világranglistán 38. helyen álló Fucsovics az első szettben több könnyű pontot is ajándékozott ellenfelének. A második szett első két játékát is Schwartzman nyerte, de aztán Fucsovics átvette a meccs irányítását. Sorozatban négy játékot nyert, végül 6-3-ra húzta be a második szettet és egyenlített.

A harmadik szett 6-6 után tie-breakkel zárult, amit végül Schwartzman 9-7-re nyert, újra előnybe került. A negyedik játszmát az argentin brékkel kezdte - miközben szemerkélni kezdett az eső -, de Fucsovics nagy lelkierővel visszajött, sőt, egymás után háromszor is elvette riválisa adogatását. A magyar lendületben maradt, és első szettlabdáját értékesítve ismét egyenlített.

Az utolsó játszmában, 1-2-nél a közönség már sorozatban a negyedik bréket láthatta, ekkor már összesen 19-nél tartottak a felek. A hullámvölgyből Schwartzman jött ki először, stabilabban kezdett ütni, miközben Fucsovics játékos egyre fáradtabbnak tűnt. Az argentin végül 5-2-nél kiszerválta a mérkőzést, amely 3 óra 41 percig tartott.

Fucsovics párosban még érdekelt lesz a párizsi tornán, a svéd Robert Lindsted párjaként a brazil Demoliner és indiai Sharan párosa ellen kezdenek.

Roger Federer könnyű meccsel tért vissza három szezon után a Garrosra. A 20-szoros Grand Slam-bajnok svájci sztár az olasz Lorenzo Sonegót búcsúztatta három szettben, 6-2, 6-4, 6-4-re. Követező ellenfele a német Oscar Otte lesz.