Djokovic fair play díjas poénnal szórakoztatta a nézőket Roland Garroson

A férfi teniszezők világranglistáját vezető Novak Djokovic és a tavaly döntőbe jutó Dominic Thiem is szettveszteség nélkül léppett tovább csütörtökön a Roland Garros elődöntőjébe. Egyik meccsen sem jutott sok izgalom a közönségnek, ám a délután így is hozott egy emlékezetes jelenetet, a szép pontokon túl is.

A Djokovic-Zverev negyeddöntő első szettjében a világelső 4-3-as vezetésénél Zverez szervált, ám Djokovic az első pontot megnyerte fogadóként, majd a következő pontnál a német első szerváját a vonalbíró outnak ítélte. A székbíró a labda salakon hagyott nyomának vizsgálata után helyben hagyta a döntést, Zverev szerint azonban a szervája természetesen jó volt, és a hálóhoz felmenve mutogatott a nyom felé, közben feldúltan magyarázva a bírónak, hogy "ez (a nyom) éri a vonalat, ez éri a vonalat!".

Zverev serves 🎾

Called out 🚨

Umpire confirms call 👆

Zverev argues 😠

Djokovic overrules umpire 👏



Great sportsmanship @DjokerNole 👌 #RG19 pic.twitter.com/tXv5dAecsA — Eurosport UK (@Eurosport_UK) June 6, 2019

Mielőtt még az indulatok egy kicsit is elszabadulhattak volna, jött Djokovic, és egy fair play díjas poénnal megoldotta a helyzetet. A szerb enyhén némafilmes stílusban előadta, hogy most akkor ő nagyon komolyan megvizsgálja azt a bizonyos nyomot. Nézte jobbról, nézte balról, mutatván, hogy mennyire nehéz a döntés, aztán fogta, és a cipőtalpával elsöpörte a labda helyét, jelezve, hogy a németnek volt igaza. Így a poént újrajátszották, azaz Zverev ismét első szervát üthetett.

A vitatott első szerva sorsa persze utólag nézve nem sokat számított, a 15-szörös Grand Slam-bajnok végtelen magabiztossággal, alig 2 óra 9 perc alatt verte el végül ötödik helyen kiemelt ellenfelét. Az idei Roland Garroson minden eddigi meccsét 3-0-ra nyerő Djokovic 2016 után jutott újra a négy közé a tornán, a pénteki elődöntőben az osztrák Thiem vár majd rá.

Thiem a nyolc között az orosz Karen Hacsanovot búcsúztatta, Djokovichoz hasonló magabiztossággal hozva a meccset. Mindössze 1 óra 47 percre volt szüksége, hogy eltakarítsa útjából az oroszt, és így zsinórban a negyedik Garros-elődöntőjére készülhet pénteken.

Eredmények, negyeddöntő: férfiak:

Djokovic (szerb, 1.)-A. Zverev (német, 5.) 7:5, 6:2, 6:2

Thiem (osztrák, 4.)-Hacsanov (orosz, 10.) 6:2, 6:4, 6:2

Az elődöntőben:

Djokovic-Thiem

Nadal (spanyol, 2.)-Federer (svájci, 3.)

nők:

Anisimova (amerikai)-Halep (román, 3.) 6:2, 6:4

Barty (ausztrál, 8.)-Keys (amerikai, 14.) 6:3, 7:5

Az elődöntőben:

Barty-Anisimova

Konta (brit, 26.)-Vondrousova (cseh)