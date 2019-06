Babos Tímeáék bejutottak a Roland Garros páros döntőjébe

Babos Tímea és Kristina Mladenovic könnyű győzelemmel jutott be a Roland Garros női páros döntőjébe, az elődöntőben 6:2, 6:1-re verték a hatodik kiemelt Elise Mertens, Arina Szabalenka párost.

Ahogy pénteken mindenki, ők is nehéz körülmények között játszottak, óriási szél fújt, és időnként az eső is eleredt. Babosék magabiztosan játszottak, 37 perc alatt hozták az első szettet, kétszer is elnyerték az ellenfél adogatását.

A második játszma még könnyebb lett, már az elején brékelték Szabalenkáékat, 6:1-gyel zárták le.

A döntőben az eddig több kiemeltet is kiejtő Tuan Jing-jing, Cseng Szaj-szaj kínai páros lesz az ellenfelük.

Babos hatodik Grand Slam-döntőjét játszhatja párosban, sorozatban az RG lesz neki a harmadik. Tavaly az US Open, januárban pedig az Australian Open fináléjában is teniszezett.