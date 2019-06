Nadal legyőzte Federert, viharos szélben nyerte az elődöntőt

A 12. Garros-győzelmére hajtó, 2. kiemelt Rafael Nadal és a 37 évesen is 3. kiemelt Roger Federer csapott össze a Roland Garros első férfi elődöntőjében. Az erős szélben, nehéz körülmények között is sok látványos pontot hozó meccset végül 6:3, 6:4, 6:2-re nyerte Nadal.

A mérkőzés alakulását percről percre itt olvashatja vissza>>>

Utoljára 2011-ben játszottak a Garroson, Federer az elmúlt három évben nem is indult a salakos Grand Slamen. 23-15 volt a mérlegük a meccs előtt a spanyol javára, és salakon egyértelműen Nadal volt az esélyes, noha a 2014 utáni meccseiket kemény pályán mind Federer nyerte.

Az első szettben rögtön látszott, hogy egymás mellett az erős, többször a salakot is magasra fújó széllel is meg kell majd küzdeniük a meccsen, és az sem volt mindegy az elején, hogy melyikük szervál éppen hátszélben. Nadal ellenszélben is tudta hozni a szerváját, majd ő tudott előbb brékelni. Ezt ugyan visszahozta Federer, de aztán 3:2 után megint bajba került. Nadal a hatodik bréklabdáját kihasználva került újból előnybe, és ezt már végig is vitte.

A még akkor is érezhetően kedvezőtlenebb oldalon a második szett elején Nadal is bajba került, elbukta az adogatását. Federer azonban nem tudta megerősíteni az előnyt, két bréklabdát hárított jó szervákkal, a harmadiknál elütött mellette Nadal.

Jött néhány gyors játék, amikor mindketten nagyon koncentráltan adogattak, és alig adtak esélyt az ellenfélnek. Ezen a ponton a szél ellenére egymás után pazar ütéseket mutattak be mindketten. Végül 4:4-nél 40-0ről veszítette el az adogatását Federer, Nadal pedig zsinórban kilenc pontot hozva kétszettes előnybe került.

A harmadik szett elején még sikerült bréklabdát hárítania Federernek, de a következő szervagémjénél már sokat hibázott. Federer ütött látványos átemelést is, de Nadal kemény fonák kereszt nyerői is jöttek egymás után. A spanyol nagyon biztos kézzel duplabrékelőnybe került. Az utolsó gémben még egy kisebb salakvihar jött, de Nadal összességében simán szerválta ki a meccset.

Nadal ellenfele a vasárnapi döntőben majd a második elődöntő győztese lesz. Ott a világelső Novak Djokovics a tavalyi döntős Dominic Thiemmel találkozik.