Barty a Roland Garros bajnoka, első Grand Slamjét nyerte egyéniben

A 8. kiemelt ausztrál Ashleigh Barty nyerte a női döntőt a Roland Garroson, 6:1, 6:3-ra győzte le a 19 éves cseh Marketa Vondrusovát. Barty talán legkevésbé kedvelt borításán tudott Grand Slamet nyerni egyéniben, hétfőtől pedig már 2. lesz a világranglistán.

Mindketten először játszottak Grand Slam-döntőben egyéniben, de az ausztrálnál sokat számíthatott, hogy korábban ötször is döntőzött már GS-en párosban, és tavaly a US Openen éppen Babos Tímea és Kristina Mladenovic ellen tudott már nyerni egyszer az amerikai Coco Vandeweghe-vel az oldalán. Barty nyugodott meg előbb, míg a világranglistán 38. cseh teniszezőnő szinte végig nagyon izgult az első szettben.

Barty rögtön elvette a szélben nagyon lassú labdákat ütő Vondrusova adogatását, és 3:0-nál is kihasználta a harmadik bréklabdáját. Azonban a nyerők ellenére a 23 éves ausztrálnál is többször érződött a tét, 4:0-s vezetésnél hiába hárított két bréklabdát, kettős hibával ajándékozott harmadikat Vondrusovának, aztán hálóba ütötte a labdát.

A balkezes Vondrusova ezen a ponton kezdett el keményebben ütni, 0-40-ről bréklabdákat hárított, de végül nem tudta tartani az adogatását, amit így egyszer sem sikerült hoznia az első szettben. Barty szerválhatott a játszmáért, és ugyan Vondrusovának is bejött egy szép returnje, de jó szervákkal megszerezte a vezetést az ausztrál.

Barty rögtön brékelt a második szett elején is. Utána viszont jött egy nehéz adogatójátéka, hibázgatott, Vondrusova pedig már nehezebb ellenfél volt, mint az első játszma nagy részében. Végül 8 perc alatt, bréklabdáról megfordította a játékot Barty. Vondrusovának is kellett két bréklabdát hárítania a következő szervagémjében, de ezt hozni tudta, és utána semmire is nyert adogatást.

Barty hibázott azért néhányszor, de a második szettben is nagyon stabil tudott maradni. 5:3-nál fogadóként bátran támadott, és habár háromszor is rosszul jött ki hálón megpattanó labdából, Vondrusova könnyű helyzetben nem tudta lezárni a gémet. Végül Barty egy lecsapással fejezte be az 1 óra 10 perces meccset.

Barty ígéretes junior karrier és páros Grand Slam-döntők után 18 évesen kicsit szüneteltette a teniszt, és közben krikettezett, de aztán még 20. születésnapja előtt visszatért. Azóta négy WTA-tornát tudott nyerni egyéniben, és kilencet párosban, mielőtt szombaton ő lett a Roland Garros egyéni bajnoka is. Korábban egyéniben negyeddöntő volt a legjobbja Grand Slamen.

