A 2. kiemelt Rafael Nadal egy emlékezetes első szettel induló meccsen 6:3, 5:7, 6:1, 6:1-re legyőzte a 4. kiemelt Dominic Thiemet a Roland Garros férfi döntőjében. A salakkirály Nadal ezzel tovább fokozta eddigi rekordját, 12. alkalommal nyerte meg a Garrost. Összesen 18 GS-mel kettőre megközelítette Roger Federert.

A párosítással a tavalyi döntő ismétlődött meg, akkor három szettben tudott győzni Nadal. Idén sokkal viszontagságosabb felkészülési időszakkal érkezett a spanyol: Indian Wellsben még sérülés miatt nem tudott kiállni a Roger Federer elleni elődöntőre március közepén, aztán a salakos tornákon csak a Garros előtti utolsó versenyét, a rómait tudta megnyerni. Párizsban már újra jó formában teniszezett, és a mérkőzés egyértelmű esélyese volt.

Thiem az a teniszező, aki elmondhatja magáról, hogy 2016-tól minden évben tudott salakon meccset nyerni kisebb tornákon Nadal ellen. Idén egyszer találkoztak, a barcelonai elődöntőben 6:4, 6:4-re győzött az osztrák, aki a tavalyi Garros-döntőből is sokat tanulhatott. Azonban az esőszünetek úgy hozták, hogy Thiemnek a döntő előtti három nap is pályára kellett lépnie, és csak kevesebb mint 24 órával a vasárnapi finálé előtt tudta befejezni a kemény elődöntőjét a világelső Novak Djokovics ellen.

Rettentő magas színvonalon, lendületes labdamenetekkel indult a meccs. Thiem az egykezes fonákjával is jól tartotta Nadal balkezes felpörgetett tenyereseit, és a spanyolhoz hasonlóan mindenre elindult, és legtöbbször oda is ért. Thiem 2:2-nél úgy tudott brékelni, hogy Nadal adogatása 30-0-vel indult. Utána azonban a spanyol azonnal vissza is tudott jönni.

Egymás után jöttek az óriási labdamenetek, Nadal a hálónál is nagyon hatékony volt az egész meccsen, Thiem egyik átemelését pedig állva tapsolták nézők. Nadal tíz perc alatt meg tudta fordítani egy adogatójátékát, ami után nagyobb nyomást tudott gyakorolni Thiemre, akinél megsokasodtak a rontások. A spanyol brékelőnybe került, és 53 perc alatt behúzta a küzdelmes szettet.

A második szett elején kulcsfontosságú volt Thiemnek, hogy nem adott esélyt rögtön az elveszített első játszma után Nadalnak. Utána mindketten nagyon koncentráltan hozták a szervagémjeiket, a spanyolnak öt, Thiemnek mindössze egy fogadópontja volt az utolsó játékig. Ott azonban Nadal váratlanul elkezdett hibázni, Thiem pedig megragadta az alkalmat. Az egyik szettlabdánál bátrabban húzott meg egy tenyerest, megint Nadal rontott a végén.

Az elbukott második játszma után Nadal nagy nyomás alát tudta helyezni Thiemet, aki beragadt az elején, és utána sem tudta újra összerakni a hatékony játékát. Egymás után kétszer is elbukta a szerváját, Nadal úgy állt 9 perc után 3:0-ra, hogy 12 pontot nyert, míg Thiem mindössze egyet a harmadik szettben. Az osztrák 4:0-nál játszott egy biztatóbb adogatógémet, de aztán a játszmában maradásért szerválva sem tudta tartani magát.

Nadal újra szettelőnyben volt, miközben Thiemen eléggé érződött a fizikai fáradtság, és a negyedik játszmában sem nagyon tudott megújulni. A szett elején váratlanul bréklabdához jutott, de aztán türelmetlen volt, Nadal pedig nagyon jól mozgatta, megfordította a játékot.

Az osztrák még néhányszor megvillantotta az első szettben látott kemény támadójátékát, de megint egy adogatójátékban tudott csak igazán koncentrálni. Nadal nem adott igazi esélyt osztrák ellenfelének, akinek egy meccslabdát még sikerült hárítania, de utána Nadal már boldogan terült el az alapvonal mögött.

Nadal Rod Lavertől vehette át a trófeát, amin immár tizenkétszer szerepel a neve. A győzelmével tovább növelte eddig is hihetetlen rekordját, senki más nem tud így uralkodni egy tornán a férfi mezőnyben.

A csalódott Thiemet – akinek barátnője, Kristina Mladenovic Babos Tímeával Grand Slam-bajnok lett órákkal korábban női párosban – is méltató spanyol megköszönte a szervezőknek, a szurkolóknak, a csapatának és családjának: „ez a legjobb torna a világon." Azt mondta, néhány héttel korábban abban sem volt biztos, hogy versenyképes lesz a Garrosra, nagyon nehéz salakszezonon van túl. „Jövőre visszajövök, remélem, nyerek is még" – búcsúzott.

Eredmény: Férfi döntő Nadal (2., spanyol) – Thiem (4., osztrák) 6:3, 5:7, 6:1, 6:1