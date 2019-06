A kazah Bublik többször is bevetette az alsó szervát, megfuttatta a tavalyi döntős Thiemet.

Nick Kyrgios megint nem bírt magával, az ausztrál játékost sportszerűtlen viselkedése miatt 13 766 fontra (ötmillió forint) büntették a queensi tenisztornán, írja a BBC.

Kyrgios két meccsen is átlépte a határokat. Az elsőn sportszerűtlennek nevezte a vonalbírót és gúnyolta a székbírót, a másodikon pedig kivágott egy teniszlabdát a stadionból.

Az ausztrál az első fordulóban a spanyol Roberto Carbellas Baenával játszott, szettlabdája volt, de ellenfele hárította. Kyrgios úgy vélte, a spanyol második szervája out volt, ezért kettős hibáért neki járt volna a pont, a székbíró azonban bent látta a labdát. Oda is szólt Fergus Murphynek. „Ennél messzebb már nem is mehetett volna. Mit csinálsz?" „Nem fogok száz százalékot beleadni, ha a vonalbíró elcsalja a meccset. Nem akarok így játszani" – mondta később.

Krygios a térfélcserénél is csinálta a műsort, a kerítésen át Kevin Anderson és Gilles Simon meccsét figyelte, közben próbált egyet öklözni az egyik vonalbíróval, Murphynek pedig a sapkája miatt szólt be.

A második fordulóban Kyrgios kikapott a kanadai Felix Auger-Aliassimétől, amit nem viselt túl jól, a meccs végén kihajította a nézők közé az ütőjét.

Az ausztrál teniszezőnek tavalyi tornája is emlékezetes lett, akkor azért büntették meg, mert egy vizespalackkal maszturbálást imitált.