Murray csípőműtétje után győzelemmel tért vissza

A játékos fájdalmai elmúlhatnak, de semmi nem garantálja, hogy újra teniszezni is tud majd.

Andy Murray visszatérése álomszerűre sikerült, a csípőműtéten átesett teniszező megnyerte első versenyét, Feliciano Lopezzel párban a Queen's Club-torna győztese lett.

Murray január elején még arról beszélt, hogy lehet, végleg abbahagyja profi karrierjét fájdalmai miatt. A játékos azért még adott egy esélyt magának, és ez eddig be is jött. Csípőműtétje jól sikerült, újra fájdalom nélkül tud teniszezni. Az első éles teszt a londoni torna volt számára, de még előtte is arról beszélt, hogy elsősorban élvezni szeretné a játékot.

Murray-ék a döntőig meneteltek, ahol 7:6 (8-6), 5:7, 10:5-re verték a Joe Salisbury, Rajeev Ram párost. Lopez ráadásul az egyest is megnyerte.

„Nagyon élveztem, a hét elején nagyon nyugodt voltam, de aztán egyre idegesebb lettem, ahogy haladtunk előre, és berobbant a versenyösztönöm. A csípőm jó volt, nem éreztem fájdalmat" – idézte Murrayt a BBC. A skót játékos 2011 után nyert újra tornát párosban.