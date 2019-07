Különösen fekete nőtől nem akartam elvenni a ragyogás pillanatát

Egészen drámai körülmények között ért véget a döntő. Williams feldúltan tolvajozta le a székbírót, a könnyeivel küzdött. A végén a 20 éves, történelmet író japán is sírt.

J.K. Rowling kiakadt, az alkotó felszívódott az internetről, pedig szerinte nem is rasszista a rajz.

Oszaka Naomi japán anya, haiti apa lánya, 21 évesen lett kétszeres Grand Slam-győztes, és ugrott a világranglista élére. Őszinte zavara a sajtótájékoztatókat is nevetésbe fullasztja.

A tavalyi US Open női döntőjéről sokkal inkább Serena Williams bíróval való balhézása és nem Oszaka Naomi győzelme miatt beszéltek. Williams elrontotta a japán-amerikai lány nagy pillanatát, első Grand Slam-győzelmének ünneplését, ezért levélben is elnézést kért tőle. Ezt hozta most nyilvánosságra.

„Ez a vita tönkretett valami olyat, aminek történelminek és csodálatosnak kellett volna lennie. Nemcsak tőlem vettek el egy game-et, hanem elvettek meghatározó, diadalmas pillanatot egy másik játékostól, akinek élete egyik legszebb emlékének kellene legyen hosszú és sikeres karrierjében" – írta Williams a Harper's Bazaarban.

Oszaka Naomi és Serena Williams a 2018-as US Open díjátadóján

A teniszező arról írt, hogy nem tudott megnyugodni a döntő után, még terápiára is járt, nem volt kész arra, hogy ütőt fogjon. Aztán rájött, hogy akkor tud továbblépni, ha bocsánatot kér Oszakától. Ekkor írt levelet a bajnoknak.

„Helló, Naomi. Serena Williams vagyok. Ahogy a pályán is mondtam, nagyon büszke vagyok rád, és nagyon sajnálom. Azt hittem, hogy helyesen cselekszem magamért. Nem hittem, hogy a média egymás ellen fordíthat minket. Bárcsak újra lehetne élni azt a pillanatot. Mindig örülök és örültem neked, és támogatlak.

Soha nem akartam elvenni egy másik nőtől, különösen nem egy fekete nőtől elvenni a ragyogás pillanatát.

Alig várom, hogy mit hoz neked a jövő, hidd el, mindig nagy rajongóként nézlek majd. Sok sikert kívánok neked mára és a jövőre nézve. Még egyszer, nagyon büszke vagyok rád. Minden szeretetem és rajongásom a tiéd. Serena."

Williams azt írta, amikor megkapta Oszaka válaszát, könnyek csorogtak végig az arcán. A US Open bajnoka arról beszélt, hogy az emberek nehezen tudják a dühöt és az erőt megkülönböztetni egymástól, szerinte Williams csak saját magáért állt ki.