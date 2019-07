Federer óriási meccsen győzte le Nadalt, Djokovics ellen döntőzik Wimbledonban

A világranglista 3. Roger Federer egy látványos labdameneteket hozó, izgalmas mérkőzésen győzte le 7:6, 1:6, 6:3, 6:4-re a ranglista 2. Rafael Nadalt a wimbledoni elődöntőben. 11 évvel a legendás 2008-as döntőjük után találkoztak újból a füves pályás Grand Slamen, és a párharcuk újabb mérkőzése is emlékezetes marad.

Az egy hónappal 38. születésnapja előtt 12. wimbledoni fináléjába jutó Federer ellenfele a vasárnapi döntőben majd a világelső Novak Djokovics lesz.

Federernek kulcsfontosságú volt, hogy a második szettet leszámítva nagyon jól szervált, emellett fejben több fontos pillanatban is nyugodt tudott maradni. Nadal jól játszott, de a végére túl sokat hibázott, és a magabiztosan teniszező Federer többször a hosszabb labdamenetekben is felül tudott kerekedni. A meccsről sokat elmond az is, hogy Federer 51 nyerővel zárt 27 ki nem kényszerített hiba mellé, és Nadalnál is 32-25 volt ez az arány. A 3 óra 2 perces elődöntő alakulását percről percre itt olvashatják vissza>>>

Az első szettben Federer nagyon koncentráltan adogatott szinte végig, csak egyszer jutott el Nadal 30-30-ig a szervájánál. A szintén jól játszó spanyol második szervák mögött is tudta hozni a pontokat, de bréklabdát is hárítania kellett. A végén Federer rákapcsolt, több látványos ponttal fordult rá a rövidítésre. Ott két-két oda-vissza minibrék után ő tudott előnybe kerülni, majd négy pontot nyert zsinórban. Nadal szervájánál, egy nyerővel fejezte be a végén.

Az elbukott első szett után Nadal emelt a játékán, odatette magát, miközben Federer adogatása döcögni kezdett, nem jöttek jó százalékban az első szervái. Tudott hárítani két bréklabdát a svájci, aztán neki is volt két lehetősége Nadal adogatásánál, de ez benne maradt, és utána jött egy periódus, amikor pontot is alig nyert. A biztos kézzel játszó Nadal semmire vette el Federer szerváját, majd duplabrékkel egyenlített ki a szetteket tekintve.

16 Galéria: Nadal és Federer meccs Wimbledon Fotó: Clive Brunskill / Getty Images Hungary

A harmadik játszma elejére Federer újra összerakta az adogatását, de Nadal így is több játékban hatékonyan tudott fogadni. Federer 2:1 után mindent befutott, többször is irányítani tudott Nadal szervájánál, aztán egy látványos ponttal megcsinálta a bréket. A spanyol hiába jutott Federer kettős hibájával két bréklabdához, nem tudott visszajönni. Fontos hosszú labdameneteket is megnyert a svájci, pedig azok korábban Nadal felé dőltek el. Federer a végén semmire szerválta ki a játszmát.

A negyedik szett eleje újabb nagyon magas színvonalú labdameneteket hozott. 1:1 után többedszerre indult 0-30-cal Nadal adogatása, Federer kiharcolt két bréklabdát, és a másodikba már belehibázott a spanyol. Federer jól mozgott, magabiztosan erősítette meg a brékelőnyét. A vége is izgalmasan alakult: 5:3-nál már Nadal szervájánál két meccslabdához jutott Federer, de ezeket nagy adogatásokkal hárította a spanyol.

Federer korábban magabiztosan adogatott a szettben, de hiába nyitott az utolsó gémben ásszal, utána szoros lett. Rosszul talált el egy lecsapást egy olyan pontnál, ami a kezében volt, Nadalnak így bréklabdával lehetősége volt visszajönni. Egy óriási labdamenet végén azonban rontott, Federer pedig adogatóként is meccslabdákhoz jutott. Ezen a ponton mindketten hatalmasat játszottak, végül az ötödik mérkőzéslabdáját, egy második szerva mögött tudta kihasználni Federer.

16 Galéria: Nadal és Federer meccs Wimbledon Fotó: Carl Recine / Reuters

Összesítésben 24-16-ra Nadal vezeti a párharcukat, de 2014 óta a 2017-es Australian Open döntőjét, és egy kivételével az összes találkozójukat Federer nyerte. A spanyol csak egyszer, az idei Roland Garros elődöntőjében tudott győzni, ott sima három szettben győzte le a svájcit. A Nadal felségterületének számító salakos Grand Slamen kívül a többi borításon azonban Federer megtalálta a spanyol játékának ellenszerét, habár a wimbledoni elődöntő előtt többen is Nadalt tartották esélyesebbnek, többek között az idén különösen lassú fű miatt.

A döntőben Federer ellenfele Djokovics lesz, aki az első elődöntőben szintén közel három óra alatt, de 6:2, 4:6, 6:3, 6:2-re győzte le Roberto Bautista Agutot.