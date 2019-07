A 7. kiemelt, volt világelső Simona Halep nagyszerű játékkal győzte le kevesebb mint egy óra alatt 6:2, 6:2-re az ezúttal 11. kiemelt Serena Williamset. Halep az első román teniszezőnő, aki döntőzött Wimbledonban, és rögtön győzni is tudott, pedig korábban nem a fű volt a kedvenc borítása.

Halep nagyon koncentráltan és eltökélten állt ki, egyszer sem ingott meg, miközben Williams rengeteget hibázott. Ahogy az elmúlt elveszített döntőinél, úgy ezúttal is az volt a tét az amerikainak, hogy beéri-e Margaret Court 24 Grand Slamet számláló abszolút rekordját.

Williams nem tudott igazán hatékonyan adogatni sem, a meccs elején rögtön bréklabdához juttatta Halepet, és aztán belehibázott. A román nagyon bátran teniszezett, és nyerővel vette el Williams második adogatógémét is: nyolc perc alatt már 3:0 volt az állás. Halep nagy formában játszott, a sarokba is ütött nyerőt, amikor pedig az amerikai próbálta néhány gyorsabb labdával megzavarni, ásszal zárta le az adogatójátékát.

A 23-szoros Grand Slam-bajnok Williams ezen a ponton összeszedte magát fejben, semmire hozta az adogatójátékát, és 4:1-nél feliratkozott az eredményjelzőre. Próbált agresszívebb lenni, Halep második szerváit pedig rendre le tudta támadni. Egy nyerő returnnel bréklabdához is jutott Williams, de aztán megint rontott. Halep megfordította a játékot.

A szettben maradásért szerválva is semmire hozta az adogatását Williams, de Halep kiszerválhatta a játszmát. Az amerikai egy brutálisan meghúzott fonák keresztjét is visszaadta, aztán egy következő hasonló helyzet végén is Williams hibázott. 26 perc alatt behúzta a román az első szettet.

Williams kezdte az adogatást a második szett elején, és több nyerő pont után is hangosan próbálta tüzelni magát. Továbbra is könnyű labdákat rontott azonban, és Halep második szervái mögött is elveszített pontokat. A román pedig mindent befutott, és visszaadott, amivel nem adott esélyt Williamsnek.

Az amerikai semmire hozta a második adogatójátékát a szettben, amire azonban Halep is egy sima játékkal válaszolt. Itt pedig Williams megint bajba került saját szervánál is: egy nyert pontot is elbukott, Halep még lecsapást is elért, aztán el is tudott ütni az amerikai mellett. Williams újabb hibájával megszerezte a brékelőnyt Halep.

A következő játékban pedig Halep megint megmutatta, hogy betonbiztos fejben. Williams egy hálóról védhetetlenül pattanó labdával 15-30-hoz jutott, de a román két jó szervát húzott elő, majd az újabb amerikai rontással megerősítette az előnyét. Williams innen már nem tudott újítani, kettős hibát is ütött, egy bréklabdát még hárított, de a következőt már fonák nyerővel csinálta meg Halep, aki már a magasba emelte az öklét 5:2-nél. Nem ingott meg, biztos kézzel szerválta ki a döntőt.

Halep mosolyogva ünnepelte győzelmét, a tavalyi Roland Garros után második Grand Slamjét nyerte. „Életem legjobb mérkőzése. Sokat dolgoztam ezért a pillanatért" – mondta a meccs utáni interjúban. „Ez nagyon különleges, soha nem felejtem el ezt a napot". Azt is elmondta, hogy ez volt a nézőtéren szurkoló édesanyja álma, aki gyerekkorában azt mondta neki, hogy ha valamit el akar érni a teniszben, az a wimbledoni döntő legyen.

Williams is mosolyogva viselte a vereséget, és dicsérte ellenfelét. „Ha egy teniszező így játszik, akkor csak megemelheted a kalapodat előtte" – mondta