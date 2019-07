Djokovics drámai meccsen győzte le Federert, ötödik Wimbledonját nyerte

A világelső Novak Djokovics egy drámai, egymás után újabb, és újabb fordulatokat hozó mérkőzésen győzte le 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12-re a 2. kiemelt Roger Federert a közel ötórás wimbledoni döntőben. A szerb ezzel 5. Wimbledonját nyerte, amivel beérte Björn Borgot, miközben összességében már 16 Grand Slamnél jár.

Djokovics nagyon látványos pontokat játszott, de a mérkőzés jelentős részében magához képest sokat is hibázott, és a legtöbb statisztikai mutató Federernek kedvezett a meccs után. Azonban döntő volt, hogy rengeteg fontos pillanatban a fejben erősebb Djokovics volt a jobb, mindhárom tie breakben egyértelműen felülkerekedett Federeren, és a döntő szettben két meccslabdáról tudott visszajönni. A svájcinak végig megvoltak a lehetőségei, de többször sem tudott élni ezekkel, a rövidítésekben pedig túl sokat hibázott. A döntő alakulását percről percre itt olvashatják vissza>>>

Az első játszmában Federer jól kezdett, jöttek az adogatásai, míg Djokovicsnak egészen a szett végéig hiányoztak a jó első szervái. 2:1-nél Federernek lett volna lehetősége brékelni, de elrontott egy tenyerest. Mindketten hoztak 0-30-cal induló játékokat, és látványos labdameneteket játszottak.

A küzdelmes szettnek a vége is szoros volt, de végül az döntött, hogy Djokovics stabil volt, a rövidítésben hiába jött vissza minibrékhátrányból Federer, 5-3 után egymás után ütött ki nem kényszerített hibákat. 7-5 lett a vége. Djokovics úgy került szettelőnybe, hogy inkább a svájcinak állt a játszma.

Az egy órán át tartó, és nagy küzdelmet hozó első játszma után a második elején váratlanul megtört Djokovics koncentrációja, egymás után kezdett hibázni, míg Federer stabilan tartotta a jó játékát, és támadóbb is lett. A szerb játéka viszont szétesett, mindössze egyszer tudta hozni a szerváját, és végül kettős hibával bukta el a szettet.

A harmadik játszma elején Djokovics még nehezebben hozta a szerváját, de aztán összerakta az adogatását. Federer is könnyen pörgette a saját adogatásait, fogadóként viszont mindketten hibázgattak. 5:4-nél szettlabdája is volt a svájcinak, de többek között a többször is jól használt testre ütött szervával megfordította a gémet Djokovics.

Federer pedig hiába kerülte el továbbra is, hogy egyáltalán bréklabdáig jusson Djokovics, a szett végi rövidítésben megint sorozatban hibázott. Djokovics viszont pont a tie breakre lett a legjobb a szettet tekintve. Egy minibréket visszavett Federer, de kockázatos rövidítést is elrontott, Djokovics 7-4-gyel emelhette a magasba az öklét.

A negyedik szett elején Federer koncentrált tudott maradni a második elbukott rövidítés után, továbbra is jól szervált. Djokovics viszont megint hibázgatni kezdett, dupla brékelőnybe került a magabiztosan játszó svájci.

A szerb ezúttal 5:2-nél eljutott a meccsen közel három óra után első bréklabdáiig. Az elsőt a mérkőzés legnagyobb, 35 ütésváltásos labdamenetet megnyerő Federer látványos fonák nyerővel hárítani tudta. Utána viszont hibázott, és vissza tudott venni egy adogatást a szerb. Másodszor azonban nagyon eltökélten állt ki adogatni Federer, egy lendített röptével fejezte be a játszmát.

Döntő játszmában dőlt el a meccs, ahol az új szabályok alapján a korábbi évektől eltérően már volt tie break, de csak akkor, ha eljutnak 12:12-ig – stílszerűen pedig ez meg is történt. Az elején Djokovicsnak is voltak szoros adogatójátékai, de Federer került nagyobb bajba. Előbb három bréklabdát kellett hárítania, majd egy 0-30-cal induló adogatógémben már bréklabdánál el tudott ütni mellette Djokovics.

17 Galéria: Djokovics Federer Wimbledon Fotó: Andrew Couldridge / Reuters

A szerb azonban a 4:2-es vezetésénél kettős hibával és rontásokkal juttatta bréklabdához Federert, aki lecsapott a lehetőségre, és rögtön vissza tudott jönni. Ezen a ponton úgy tűnt, hogy a Rafael Nadal elleni pénteki elődöntőből érkező Federer jobban sietteti a labdameneteket, több rövidítése sem jött be, de ütött nagyon látványosakat is.

6:5-nél vetődve adott vissza egy Federer-röptét Djokovics, így kerülve el a bréklabdát, aztán két labdára is került már a győzelemtől Federer adogatásánál. 7:7-nél viszont a svájci támadásai beértek, elütött Djokovics mellett, és a győzelemért szerválhatott. Két meccslabdájából az egyiknél azonban szélesre ütötte, a másodiknál Djokovics csinálta meg a pontot. A szerb visszajött.

Mindketten biztosabban hoztak adogatójátékokat, de aztán Federernek egy olyan játékban lett újból bréklabdája, amit 40-0-vel kezdett Djokovics. A szerb mindkettőt hárítani tudta. Federer hozta a sajátját, így következhetett a mindent eldöntő rövidítés. Ebben megint hibákkal nyitott a svájci, Djokovics nyerő fonák egyenessel jutott három mérkőzéslabdához. A világelső nagyon erős volt fejben, végül egy challenge után újrajátszott ponttal, abban egy Federer-hibával ért véget a döntő. 7-3 lett az utolsó tie break.

4 óra 55 perccel ez volt a leghosszabb wimbledoni döntő, lehagyta a 2008-as legendás Federer–Nadal-finálét, ami esőszünetekkel volt tűzdelt, de a tiszta játékideje 4 óra 48 perc volt.

Federernek jó éve van, három tornagyőzelem mellett elődöntőzött a Roland Garroson, és nagyot játszott Wimbledonban. Egymás után próbálta legyőzni egy Grand Slamen Nadalt és Djokovicsot, végül azonban egy hónappal a 38. születésnapja előtt nem sikerült nyernie.

Djokovics viszont folytatta a tavaly éppen Wimbledonban újrakezdett menetelését. Megnyerte a US Opent, az Australian Opent, és 30 év felett tudta megvédeni a címét a füves pályás Grand Slamen. Egyedül a Roland Garroson tudták megállítani az elődöntőben. A szerb az örökranglistán megint egy lépéssel közelebb került nagy riválisaihoz: 16 Grand Slamje van, míg Nadalnak 18, Federer pedig 20-szal vezeti a listát.