Két héten belül visszatérhet egyesben Andy Murray

Ideális esetben akár már a jövő szombaton kezdődő cincinnati tenisztornán ott lehet egyesben is a korábbi világelső Andy Murray, aki júniusi visszatérése óta csak párosban versenyzett – írja a BBC.

A háromszoros Grand Slam-tornagyőztes teniszező a most zajló washingtoni Citi Openen is párosban érdekelt, azt pedig már korábban elmondta, hogy az augusztus 26-án kezdődő New York-i US Openen valószínűleg nem lesz ott. Ezt most is megerősítte, emellett viszont arról is beszélt, hogy jó esetben már az augusztus 11-én kezdődő Cincinnati Mastersen visszatérhet.

Ha az nem jön össze, akkor valószínűleg várok New York utánig, mert nem szeretném, ha az első tornámon három nyert szettig tartó meccsek lennének.

– mondta a skót játékos.

Murray az elmúlt két évben elég sokat bajlódott a csípőjével: 2018 januárjában feküdt vele először kés alá, és bár júniusban már vissza is tért, érződött rajta, hogy nem száz százalékos. Idén januárban aztán fájdalmai miatt azt mondta, hogy visszavonul, de egy újabb műtét után ismét visszatért, méghozzá párosban.

Ez egyértelműen jobban sikerült neki, rögtön győzött a spanyol Feliciano Lopez társaként, majd Wimbledonban Serena Williams oldalán a vegyes párosok versenyében a harmadik fordulóig jutott. Az egykori világelső Murray a következő versenyeken testvérével, a párosban 2016-ban világelsőségig jutó Jamie-vel indul.