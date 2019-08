A tenisz fenegyereke cserecipővel térdelt le ellenfele előtt

A spanyol is csak nevetni tudott ausztrál ellenfele meglepetésén Wimbledonban.

A tenisz ausztrál fenegyereke a washingtoni tornán is összeakaszkodott egy bíróval.

Nick Kyrgios a washingtoni tenisztorna elődöntőjében megmutatta jobbik arcát is. Az állandóan balhézó ausztrál játékos ellenfelének, Sztefanosz Cicipasznak vitte oda cipőjét, hogy folytatni tudja a játékot. A meccs nemcsak vicces jelenetet, hanem elég magas színvonalú játékot is hozott.

Kyrgios nagyon összeszedetten teniszezett az első kiemelt Cicipasz ellen. 19 ászt ütött, meccslabdát hárított, végül 6:4, 3:6, 7:6-ra győzte le ciprusi ellenfelét a 2 óra 7 perces meccsen. A tie break is elég fordulatos volt. Kyrgios vezetett 5-1-re, de ezután Cicipasz egymás után öt pontot ütött be, és 6-5-re már ő vezetett. Az ausztrál egyenlített, majd egy ásszal előnybe került, végül 9-7-re nyert.

„Véleményem szerint Nicket alábecsülik. Úgy sejtem, a rivalizálásunk elég fényes lesz. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben még elég sokszor fogunk egymással szembenézni. És természetesen teljesen megérdemelte ezt a győzelmet" – méltatta ellenfelét Cicipasz.

A meccs legmókásabb pillanata a harmadik szett elején érkezett el. Cicipasznak a műanyag borításon gyakran vannak gondjai a cipőjével, illetve a cipőfűzőkkel. Ezért cserél meccs közben cipőt. Az elődöntőben is problémái akadtak, de a cserecipő is rosszul volt befűzve. Cicipasz ekkor egy labdaszedővel elküldte a cipőt edző-apjához, hogy az igazítsa meg. Sikerült is a művelet.

Ekkor jött Kyrgios nagy pillanata, elvette a cipőt, majd elrobogott vele Cicipaszig, ahol mint egy kardot, letérdelve adta át a ciprusinak. „Csak fel akartam gyorsítani a folyamatot" – mondta később.

„Van, aki imádja, van, aki gyűlöli őt. Szerintem szükségünk van a meccseken olyan emberekre, mint ő, különben minden túl komollyá válik, ő pedig vicces" – mondta Cicipasz a bírókkal gyakran összeakaszkodó és műsorozó ellenfeléről.

(Borítókép: Nick Kyrgios és Sztefanosz Cicipasz a washingtoni tenisztorna elődöntőjében 2019. augusztus 3-án. Fotó: Geoff Burke / Reuters)