US Open: ötszettes hullámvasút után esett ki Fucsovics

Sorban negyedik évben is csak a főtábla első köréig jutott Fucsovics Márton a US Openen. A nyíregyházi teniszező hétfőn öt szettben kapott ki a grúz (georgiai) Nikoloz Baszilasvilitől.

Fucsovics jól kezdett, és magabiztos játékkal hozta az első szettet, utána viszont Baszilasvili vette át az irányítást, és úgy tűnt, hogy gyorsan el is intézi a továbbjutás kérdését. Fucsovics viszont feltámadt a negyedik szett közepén, az ötödik játszma viszont ismét a grúz teniszezőé lett, aki 3:3 után nyerte meg a döntő szettet, és hozta 3 óra 41 perc után a mérkőzést.

Fucsovics és Baszilasvili idén már ötödször találkozott egymás ellen, a 27 éves grúz a májusi római salakpályás sikere után másodszor nyert. Fucsovics 2016, 2017 és tavaly után negyedszer is a főtábla első fordulójában búcsúzott New Yorkban. A US Openen egyesben így már csak Babos Tímea érdekelt a magyarok közül, ő a 28. helyen kiemelt spanyol Carla Suárez Navarro ellen kezd kedden.

férfi egyes, 1. forduló (a 64 közé jutásért)