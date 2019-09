US Open: Babosék összeestek a harmadik szettben, kiestek a negyeddöntőben

A US Open női párosában első helyen kiemelt Babos Tímea, Kristina Mladenovic duó három játszmában (6:2, 5:7, 1:6) vereséget szenvedett a nyolcadikként kiemelt Asleigh Barty (ausztrál), Viktorija Azarenka (fehérorosz) egységtől, így nem jutott be az elődöntőbe.

Babosék nehéz ellenfelet kaptak, ha a játékosok egyéni múltját nézzük, Barty és Azarenka is volt már egyéniben világranglista-vezető. Barty bombaerős ütéseiről is ismert, és ezt mindjárt be is bizonyította az első gémben, simán behúzták. A másodikban Babosék hozták a saját adogatásukat, majd a harmadikban már brékelték is Azarenkáékat.

A negyedik gém fordulatos volt, 40:40 után mindkét párosnál volt előny, de végül Bartyék nyerték, miközben egy maratoni labdamenetet is teljesítettek. Babosnak pedig többször is magát kellett védenie, Barty lecsapásai rendre felé mentek. Az ötödik játékban Babosék megint brékelni tudtak, így már 3:2-re vezettek, majd a hatodikban a magyar játékos jó adogatásainak is köszönhetően nyertek. A következő két gémet is Babosék uralták, Mladenovic lecsapásai jól működtek ebben a szakaszban, 6:2-vel az első helyen kiemelt párosé lett az első játszma.

A második szett is úgy indult, mint az első, tehát Barty hozta az adogatójátékát. Ezután Babos szervált, és egyenlítettek is, igaz, 40:15 után kapaszkodniuk kellett, de végül Mladenovic lecsapása és Azarenka rossz returnje után meglett a gém. Azarenka hozta az adogatását, aztán Babosék is gyorsan nyertek egy játékot, 2:2 volt az állás. Barty következett, de Babosék a játszmában először brékelni tudtak, 40:40 után a magyar teniszező zárta le a gémet egy keresztbe ütött labdával. A lendület a következő játékban is megmaradt, 4:2-re léptek el.

Babos Tímea és Kristina Mladenovic a US Open negyeddöntőjében

Ezután hullámvölgybe került a magyar-francia páros, Azarenka elkapta a fonalat, hozta az adogatást, majd a következő gémben is nagyszerűen játszott, így ki is egyenlítettek, 4:4 volt az állás. A következő gémet is nyerték, Barty tenyeresei jól működtek, Azarenka pedig a hálónál játszott pontosan, 4:5 lett oda. Babos következett a szervával, 30:15 után ászt is ütött, majd a gémhez szükséges pontot is megszerezte, Azarenka labdája ment vonalon kívülre (5:5). A következő két gémben ismét Bartyék irányítottak, 7:5-re meg is nyerték az szettet. Az idei US Openen ez volt Babosék első vesztes játszmája.

A harmadik szettben Bartyék magukhoz ragadták az irányítást, hozták a szervájukat, majd rögtön brékelték Babost, majd Mladenovic is így járt, 4:0-ra vezetett az ausztrál-fehérorosz páros.

Zsinórban hat elvesztett gém után végre szépíteni tudott Babosék párosa, Bartyt tudták brékelni, a magyar játékos lecsapása és Mladenovic kontrollálhatatlan tenyerese hozta meg az első nyertes játékot. A saját szervájukat viszont nem tudták hozni, 30:30 után Barty nem hibázott, Babos outjával ért véget a játék, 5:1-nél már nem sok reménye maradt az egyes kiemeltnek. Nem is tudtak újítani Babosék, 6:1-re nyerték a harmadik játszmát Bartyék.