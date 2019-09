Williams ellenfele még meg sem született, amikor ő már US Opent nyert

Serena Williams tizedszer fog döntőzni a US Openen, miután az elődöntőben elég simán verte az ukrán Jelina Szvitolinát.

A 37 éves Williams nem sok esélyt adott Szvitoliának, egyből elvette az adogatását, és 6:3-ra megnyerte az első játszmát. A második szettben elég egyoldalúvá vált a játék, 1:1 után már csak Williams nyert gémet, 6:1-re nyerte a játszmát.

A szombati döntő a generációk csatája is lesz, hiszen Williams ellenfele, Bianca Andreescu még meg sem született, amikor az amerikai már megnyert első US Openjét. Ha Williams újra nyerni tud, beállítja Margaret Court rekordját, aki karrierje során 24 Grand Slam-tornát nyert. Williams már így is rekorder, az Open-korszakban ő a legidősebb női GS-döntős.

Williams eddig hatszor nyerte meg a US Opent, először húsz éve, legutóbb öt éve nyert. Tavaly is döntőbe került, de az elég botrányos lett. Oszaka Naomi ellen játszva összevitatkozott a bíróval, akit hazugnak is nevezett.

A 19 éves Andreescu szoros meccset játszott a svájci Belinda Benciccsel. Az első játszmát rövidítésben nyerte 7:6-re, majd a másodikat nagy fordítással húzta be, 5:2-re ment a svájci, onnan lett 7:5 a kanadai tinédzsernek.

Andreescu döntőbe jutása elég nagy meglepetése, eddig mindössze csak négyszer sikerült főtáblára kerülnie GS-en, de korábban sosem jutott tovább a második körnél.

Eredmények:

női elődöntők: