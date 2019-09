Andy Murray bátyja történelmet írt a US Openen

Rekordot állított fel Andy Murray bátyja, Jamie. Ő lett az első olyan teniszező, aki az open korszakban háromszor egymás után nyerni tudott a US Openen vegyes párosban. Jamie Murray idén is Bethanie Mattek-Sandsszal nyert.

Jamie is elég régóta teniszezik, de egyéniben sosem volt olyan sikeres, mint öccse, Andy Murray, de párosban már hetedik Grand Slam-győzelménél tart.

Jamie Murray és Bethanie Mattek-Sand ünnepli vegyes páros győzelmét a US Openen

Mattek-Sandsszal címvédőként érkezett az idei tornára, és elég magabiztosan újra nyerni tudtak. A döntőben sima két szettben verték az új-zélandi Michael Venust és a tajvani Csang Hao-csint.

Murray 2016-ben még Martin Hingisszel nyert US Opent, akkor is Venusék voltak az ellenfelek, és egyszer már férfi párosban is győzött, 2016-ban Bruno Soares oldalán lett bajnok New Yorkban.

Vegyespáros, döntő:

Bethanie Mattek-Sands, Jamie Murray (amerikai, brit) - Michael Venus, Csang Hao-csin (új-zélandi, tajvani, 1.) 6:2, 6:3