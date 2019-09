Nadal hengerelt, történelmi US Open-döntőre készülhet

Pénteken rendezték a US Open férfi tornájának mindkét elődöntőjét, és mindkét meccs hasonló forgatókönyv szerint alakult: szoros, rövidítésben eldőlt első szett, 6:4-ig jutó második szett, majd egy viszonylag sima játszmával behúzott 3-0-s győzelem.

A korábbi elődöntőn az orosz Danyiil Medvegyev hozta ezt a mintát a bolgár Grigor Dimitrov ellen, és ezzel a 23 éves játékos pályafutása első Grand Slam-döntőjébe jutott úgy, hogy korábban a negyedik kör volt a legjobbja bármelyik nagy tornát nézve.

A második elődöntőben Rafael Nadal tovább folytatta az idei US Openen mutatott lehengerlő formáját – a spanyol úgy jutott a döntőbe az olasz Matteo Berrettini ellen, hogy eddig összesen egyetlen szetett vesztett a Grand Slamen, az olaszt is 3-0-s győzelemmel ejtette ki.

Amennyiben Rafael Nadal legyőzi az orosz Medvegyevet – eddigi egyetlen találkozójukon idén augusztusban Nadal nyert két szettben –, a spanyol teniszező lehet az első, aki a nyílt érában 5 Grand Slamet is nyer 30. születésnapja után, és Jimmy Connors mellett a második lenne, aki a 30. születésnapja után két US Opent is meg tudna nyerni.

Eredmények, férfi elődöntő