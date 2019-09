Nadal 19. Grand Slamjéért játszik Medvegyev ellen a US Open döntőjében

A 23 éves orosz előtt ugyanis csak Ivan Lendlnek (1982-ben) és Andre Agassinak (1995-ben) sikerült egy idényen belül döntőt játszania Washingtonban, Kanadában, Cincinnatiben és a US Openen is.

Akármi történik ma, Medvegyev mindenképp elégedett lehet az idei amerikai keménypályás teljesítményével, hiszen egymás után négy tornán, egy ötszázason, két ezresen és egy Grand Slamen is döntőbe jutott. Ennek köszönhetően hétfőtől 4. lesz a világranglistán. Az is igaz ugyanakkor, hogy az előző háromból csak egy döntőt tudott megnyerni. Ha ez nem helyez rá elég nyomást, akkor ott van még az is, hogy élete első GS-döntőjét játssza Rafa Nadal ellen, akit csupán három játékos tudott legyőzni Grand Slam-torna döntőjében.