A fiatal kanadai Bianca Andreescu óriási játékkal nyerte meg a US Open-döntőjét, ahol 6:3, 7:5-re győzte le 1 óra 40 perc alatt az amerikai Serena Williamset. A 19 éves teniszező az első kanadai, aki valaha Grand Slamet nyert egyéniben, de más rekordokat is beállított a győzelmével, például ő az első 2000-es években született GS-bajnok.

Williams szempontjából megint az volt a tét, hogy 24. Grand Slam-győzelmével beérhette volna Margaret Court rekordját az örökranglistán, ráadásul hazai közönség előtt. Azonban az is ott lehetett a fejében, hogy ez már a negyedik olyan GS-döntője volt, amikor a rekord sikerülhetett volna, de az előző három esetében – Angelique Kerber ellen a 2018-as wimbledoni fináléban, Oszaka Naomi ellen a tavalyi, Williams kifakadásáról is emlékezetes US Open-döntőben és két hónapja, megint Wimbledonban Simona Halep ellen – nem tudott odaérni, és általában nem is volt képes a legjobbját nyújtani.

A 37 éves amerikai ezúttal sem tudott olyan hatékonyan játszani, mint előtte végig a tornán, nem jöttek elég jó százalékban az első szervái, és sokáig nem találta a ritmusát. A másik oldalon viszont Andreescu az elejétől nagyon eltökélten, bátran teniszezett élete első Grand Slam-döntőjében. Jól szervált, és szépen mozgatta Williamset az alapvonalról. A második játszmában már rajta is érződött a tét, de azt is kezelni tudta, amikor Williams a közönség maximális biztatása mellett emelt a játékán.

Kulcsfontosságú játékkal indult a döntő: Williams 40-15-ről végül két kettős hibával bukta el a szerváját. Andreescu élesen teniszezett, fontos pillanatokban ütött jó szervákat, nagy „C'mon"-okkal is biztatta magát. Az amerikai a meccs elején szinte minden labdát letámadott, de ebből több rontás származott, mint nyerő.

Williamsnek sikerült öt bréklabdáról megfordítania egy következő adogatógémet, és 4:3 után ő is eljutott bréklabdáig Andreescu szervájánál. A nehéz helyzetben azonban a fiatal kanadai bevágott egy ászt, majd egy újabb jó szervával, nyerővel lezárta a játékot. Williamsnek a szettben maradásért adogatva sem jöttek az első szervái, ráadásul a végén kettős hibával veszítette el 6:3-ra a játszmát.

Andreescu a szettelőny birtokában vitte tovább a lendületét, nagyon jól mozgott a pályán, míg a 23-szoros Grand Slam-bajnok amerikai a második játszma elején sem tudott kimászni a gödörből. Továbbra sem jöttek az első szervái, két rontással nyitotta az első adogatójátékát, amiben Andreescu rögtön három bréklabdához jutott. Ezt is kettős hibával veszítette el Williams.

A következő adogatógémben azonban már a kanadai került bajba, ő juttatta kettős hibával két bréklabdához Williamset. Az amerikainál még mindig sok volt a hiba, de egymás után harcolt ki újabb bréklabdákat is. Végül egy hálóról védhetetlenül pattanó labdával tudott visszabrékelni Williams. Ez azonban nem hozott fordulatot, ász után megint ütött kettős hibát is, majd Andreescu jól kimozgatta, és megint előnybe került. Sőt, Williams következő szerváját is sikerült elvennie, így 5:1-nél már a meccsért adogathatott.

Ezen a ponton érződött rajta is a nyomás, döcögősebb lett a szervája, habár ennek ellenére eljutott első meccslabdájáig. Azt azonban nagyon szép, sarokba tett nyerővel hárította Williams. A közönség biztatása mellett bréklabdákhoz jutott, és ezúttal hosszan, jó szögeket megjátszva tudott visszavenni egy elveszített adogatást. Williams kezdett magára találni, sokkal keményebben szervált, míg Andreescu a következő adogatásánál is bizonytalankodott. Semmire bukta el, ezen a ponton a legutolsó 15 labdamenetből 12-t a felpörgő Williams nyert.

Több ezren tapsoltak állva a közönségből, amikor az amerikai 5:5-re kiegyenlített. Azonban Andreescunak sikerült összeszednie magát fejben, és így Williams nem tudta átbillenteni a szettet. A kanadai hozta a szerváját, és az utolsó játékban is nagyon eltökélt volt, megújult lendülettel próbálta befejezni a meccset. Letámadta a második adogatásokat, Williams megint hibázgatott. Egy meccslabdát még jó szervával hárított, de a másodiknál már bevágta a sarokba a returnt Andreescu.

A fiatal kanadai boldogan terült el a pályán. A nőknél utoljára Marija Sarapova nyert ilyen fiatalon, 19 évesen Grand Slamet, a 2006-os US Opent. Andreescunak ráadásul úgy sikerült megnyernie élete első Grand Slam-döntőjét, hogy eddig a legjobb eredménye második forduló volt GS-eken. Összesen is még csak négyen játszott főtáblát, ezzel Szeles Mónika rekordját állította be, aki 1990-ben úgy nyerte meg első Grand Slam-címét a Roland Garroson, hogy az volt a negyedik GS, amin indult.

A román származású Andreescu tavaly egy hátsérüléssel is küszködött, akkor a US Open selejtezőjének első körében kiesett, és a 200-on kívül volt a világranglistán. Ehhez képest 2019-ben a New York-i Grand Slam előtt már két fontos tornát is megnyert, egyet Indian Wellsben Angelique Kerber ellen, egyet pedig a US Open felvezetéseként Torontóban, ahol Serena Williamsnek az első szettben fel kellett adnia ellene a döntőt.

Most a US Open-fináléban nagyszerű játékkal tudta legyőzni a 23-szoros Grand Slam-bajnokot. Az is nagy fegyvertény, hogy idén nyolcszor játszott top 10-es teniszező ellen, és az összes meccsét meg tudta nyerni ellenük.

A tornán a 15. kiemelt volt, de

a győzelmével egészen az 5. helyig jön előre a világranglistán.

„Ez egy megvalósult álom. Nagyon sokat dolgoztam ezért a pillanatért. Ezen a pályán játszani Serena, a tenisz egy igazi legendája ellen csodálatos érzés" – mondta a mérkőzés után Andreescu. Hozzátette, hogy próbált nem arra koncentrálni, hogy kivel teniszezik, és büszke arra, hogy tudta kezelni az egyébként egyik példaképének tartott Williams feltámadását, és az amerikai mellé álló közönséget is.

Williams is mosolyogva viselte a vereséget, és dicsérte ellenfelét. „Bianca hihetetlen meccset játszott. Büszke vagyok Rád, és nagyon örülök Neked."

(Borítókép: AFP/ Johannes Eisele)