Nadal hatalmas meccsen győzött a US Openen, 19 Grand Slamnél jár

A világranglista 2. Rafael Nadal egy fordulatokkal teli, óriási csatát hozó meccsen győzte le 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4-re az ötödik kiemelt Danyiil Medvegyevet a US Open férfi döntőjében. A finálé 4 óra 50 percig tartott. A spanyol negyedik US Openjét, összességében pedig 19. Grand Slamjét nyerte, így pedig már csak eggyel van lemaradva a 20-szoros GS-bajnok Roger Federertől.

Nadal jó formában volt, pont Medvegyev ellen nyerte meg a döntőt a felvezető tornák közül Montréalban, és a US Openen is csak egy szettet veszített a döntőig. A spanyol volt az esélyesebb, de végül nagy küzdelemre késztette 23 éves orosz ellenfele. Medvegyev lendületét jól jelezte, hogy zsinórban negyedik döntőjébe jutott be – ezek közül egyet nyert meg Cincinnatiban –, és ennyi meccsel a lábában, élete első Grand Slam-döntőjében tudott igazi klasszikust játszani Nadallal. Az izgalmas döntő alakulását itt olvashatják vissza percről percre>>>

Rögtön a több mint egy órán át tartó első szett nagy csatát hozott. Nadal jól kezdett, de Medvegyev taktikus játékkal, lassabb ütésekkel operálva el tudta venni a szerváját. Nadal azonban rögtön visszavette a bréket, és utána nagyrészt könnyebben hozta az adogatásait. Medvegyevnél a több nyerő mellé sok volt a hiba is, a hálónál is többször rontott. Az orosz fordított meg a szett közepén három bréklabdáról is gémet, de a felpörgetett tenyereseivel Medvegyevet többször is hibára késztető Nadal bírta jobban a szett végét.

A spanyolnak a második játszma elején rögtön bréklabdát kellett hárítania, miközben Medvegyev gyorsabb, agresszívebb játékra váltott át. Nadal többször is át tudta venni az irányítást, de Medvegyev is erős maradt fejben, 0-40-ről négy bréklabdát hárítva fordította meg az egyik adogatójátékát. Végül így sem kerülte el a bréket a következő szervagémjénél, 3:2-nél. Nadal előnybe került, amit innen már végig is vitt. 1 óra 50 percnyi játék után két szettre vezetett, és már csak egy hiányzott neki a 19. Grand Slam-győzelemhez – innen azonban még három órán át folytatódott a mérkőzés.

Néhány gyors játék után Nadal 2:2-nél bréklabdához jutott a harmadik szett elején, és Medvegyev hibájával előnybe is került. Azonban nagy küzdelemben azonnal visszajött az orosz, aki már a hálónál is feljavult, rossz rövidítés után igazán látványosat is elő tudott húzni. Sikerült újabb bréklabdát hárítania, a szett végén pedig újult erővel támadott, egymás után ütött nyerőket.

Nadal először gond nélkül, semmire oldotta meg a szettben maradást, 6:5-nél azonban ez már nem sikerült neki. 18 ütésváltásos labdamenet végén is ütött hálóba labdát, az utolsó kilenc pontból pedig csak egyet nyert meg. Medvegyev három bréklabdához jutott, és a másodiknál nagy fonák nyerővel fejezte be.

Nadalnak a negyedik játszma elején is bréklabdát kellett hárítania, rázta is az öklét, amikor sikerült ásszal lezárnia a gémet. Miközben a spanyol is jól játszott, Medvegyev vitte tovább a lendületét, nagyon bátran teniszezett, és megint megfordított a szett elején egy adogatójátékot. A játszma végén mindketten hoztak sima adogatógémet, de aztán Nadal 30-0 után került bajba. Medvegyev kétszer is el tudott ütni mellette, a spanyol elbukta az adogatását, és ezzel a szettet is.

A döntő játszma elején kiharcolt három bréklabdát is Medvegyev. Az egyiknél figyelmeztették Nadalt, amiért letelt az adogatásra engedélyezett idő, de az így ütött második szerva mögött is hárítani tudta a bréklabdát. Medvegyev 2:2 után 40-0-ről rontott sorozatban, Nadal pedig végül előnybe került. Ezúttal meg is erősítette a bréket a hálónál is meggyőző spanyol. Sőt, újból sikerült elvennie a rontogató orosz szerváját, 5:2-nél már a győzelemért állhatott ki adogatni.

Még nem volt azonban vége a fordulatoknak. Medvegyev bátran játszott, ütötte a vonalakat, bréklabdáig jutott. Annál a székbíró megint megbüntette Nadalt, amiért az időt túllépve szervált, habár ebben a nézők izgatott bekiabálása is szerepet játszhatott. Kettős hiba lett belőle, egy bréket visszavett Medvegyev. Fogadóként így is eljutott két meccslabdáig Nadal, de ezeket szépen hárította a döntő végére egyre többször szerva-röptéző orosz, aki fontos pillanatokban tudott ászokat is ütni.

Nadalnak az utolsó játék sem alakult egyszerűen, miközben nagyon magas színvonalon játszottak mindketten. Nadal rontásával itt is bréklabdához jutott Medvegyev, de ezt hárította a spanyol, és egy hatalmas rövidítéssel adogatóként is elért a meccslabdáig. Kiesett Medvegyev returnje, Nadal pedig boldogan terült el a pályán. Aztán mosolyogva ölelte meg Medvegyevet, akivel nagyszerű döntőt játszottak.

Nadalnak jó éve van, a Roland Garroson elért 12. győzelme mellett a US Opent is behúzta, az Australian Openen pedig döntős, Wimbledonban elődöntős volt. Emellett nyert még az 1000 pontos tornák közül Rómában és Montréalban is. A győzelmével először jött fel egy Grand Slamre Federer mögé, akinek így már komolyan veszélybe került a 20 GS-es rekordja. Ha Nadal egészségesen tud játszani a következő időszakban is, akkor 2020 ebből a szempontból is meghatározó év lehet. A US Openről sérülés miatt visszalépő Novak Djokovics 16 Grand Slammel követi őket.

Azonban Nadal nagy győzelme mellett a US Open és az egész amerikai keménypályás szezon Medvegyevről marad emlékezetes. A nagy menetelésével a 23 éves orosz a US Open után már a 4. helyre, a nagy hármas mögé jött fel a ranglistán. Miközben pedig a döntő elején még voltak, akik kifütyülték, amiért néhány napja bemutatott a torna nézőinek – amiért később bocsánatot kért –, a finálé alatt egyértelműen megnyerte magának a közönséget.

Az ellenfelét méltató Nadal is külön kiemelte a közönséget és a hangulatot. „Ez volt az egyik legérzelmesebb este a pályafutásom során" – mondta. A spanyol szemében már akkor könnyek jelentek meg, amikor a kivetítőn egymás után felvillantak korábbi nagy győzelmei. Végül pedig Rod Lavertől vehette át a negyedik US Open-trófeáját.