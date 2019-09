Félbeszakadt a magyar-ukrán Davis Kupa-csata döntő meccse

Fucsovics Márton nagy csatában kikapott Szerhij Sztahovszkijtól vasárnap a Magyarország-Ukrajna tenisz Davis Kupa-osztályozó negyedik mérkőzésén, ezzel a két válogatott párharca az utolsó mérkőzés előtt 2-2-re állt.

A párharc ötödik mérkőzésén Balázs Attila találkozott Ilja Marcsenkóval, a világranglistán egyesben 136. magyar közel 300 hellyel előzi meg az utóbbi időkben egészen a 430. helyre visszacsúszó ukránt, akit egyetlen találkozásuk alkalmavál megvert. Az eslő szettet Balázs nyerte, a másodikban viszont 5:5-nél Marijana Veljovic székbíró sötétedés miatt félbeszakította a mérkőzés. A találkozót holnap fejezik be, hivatalos kezdési időpontról egyelőre nem történt tájékoztatás. A szervezők tájékoztatása szerint ugyanakkor a holnapi napon ingyenes lesz a belépés a Sport 11 központban található teniszstadionba.

A nap másik egyes mérkőzésén a világranglistán 65. Fucsovics Márton a vasárnap korábban sikerrel megvívott, több mint kétórás küzdelemben megnyert páros meccs után lépett a sport11 központban kialakított teniszstadion pályájára Sztahovszkij ellen. Az ukrán teniszező jelenleg mindössze 147. a rangsorban, de állt már a 31. helyen is pályafutása során. Sztahovszkij azzal írta be magát a tenisztörténelembe, hogy 2013-ban Wimbledonban megverte Roger Federert, így a svájci teniszlegenda nem jutott be sorozatban 37. Grand Slam-negyeddöntőjébe.

Fucsovics esetleges sikerével a magyarok az utolsó, ötödik meccs eredményétől függetlenül már biztosan megnyerték volna az osztályozót, amire igen jó esély kínálkozott, miután az MTK játékosa 7:5-re megnyerte az 50 perces első játszmát.

Fucsovics azonban a második szettben 3:4-nél egyszerre érthetetlenül összeomlott, sorra rontotta el a könnyű labdákat, a stabilan ütő Sztahovszkij pedig 1 óra 37 perc elteltével kiegyenlített. A döntő szettben a magyar teniszező tovább kereste a játékát, már alulról is szervált, máskor pedig dühösen elütötte a labdát.

Az ukránnak esélye volt a dupla brékre, de a nyíregyházi játékos tartotta a különbséget, még ha visszazárkózni nem is tudott. Sztahovszkij 5:4-nél a meccsért adogatott, és bréklabdánál, egy "outnak" tűnő szerva után a magyar játékos és Köves Gábor kapitány is hiába reklamált.

Fucsovics mégsem roppant össze, elvette az ukrán adogatását, így újra nyílt lett a csata. Ekkor Andrij Medvegyev szakvezető ment oda tiltakozni a bíróhoz. A feszült pillanatokat hozó játszmát végén a mérkőzést lezáró rövidítést aztán Sztahovszkij bírta jobban idegekkel, így három szettben, egy perc híjján három óra alatt megnyerte a mérkőzést.

A 2 óra 59 perces találkozó tehát az ukránoké lett, így a párharc az utolsó mérkőzésen dől el, amelyet Balázs Attila vív Ilja Marcsenkóval.

Eredmény, DK-osztályozó:

Magyarország-Ukrajna 2-2 (a negyedik mérkőzés után)

Fucsovics Márton-Szerhij Sztahovszkij 7:5, 3:6, 6:7 (3-7)

Balázs Attila-Ilja Marcsenko

korábban: Fucsovics Márton, Balázs Attila-Szerhij Sztahovszkij, Gyenyisz Molcsanov 7:6 (7-1), 3:6, 6:3

később: Balázs Attila-Ilja Marcsenko 6:4, 5:5-nél sötétedés miatt félbeszakadt

szombaton játszották:

Balázs Attila-Szerhij Sztahovszkij 4:6, 3:6

Fucsovics Márton-Ilja Marcsenko 6:3, 6:2

(MTI)