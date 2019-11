Cicipasz kiütötte Federert a évzáró ATP-torna elődöntőjében

Az ATP-vb-n ki is esett Djokovic, svájci ellenfele az elődöntőbe jutott.

A világranglista 6. Sztefanosz Cicipasz 6:3, 6:4-re legyőzte a ranglista 3. Roger Federert az évzáró torna, az ATP Finals elődöntőjében. A 21 éves görög először jutott be a ranglistát vezető nyolc játékos részvételével rendezett londoni tornára, és rögtön döntőt is játszik.

Cicipasz idén az Australian Openen is legyőzte már Federert, aki akkor 12 bréklabdát nem tudott kihasználni ellene a negyedik körben. Utána Dubajban és a bázeli döntőben is a svájci győzött.

A szombati londoni elődöntőben Cicipasz jól játszott, és Federer 12 bréklabdájából megint csak egyet tudott kihasználni, miközben sokat hibázott, nem tudta hozni az utolsó csoportkörös meccsén Novak Djokovics ellen nyújtott formáját.

Rögtön egy küzdelmes gémmel indult a meccs, Federernek bréklabdája is volt, de Cicipasz hozta az adogatását. Utána a görög jutott bréklabdához, Federer két lecsapást is elrontott, így Cicipasz előnybe került, amit könnyedén meg is erősített.

4:2-nél Federer három bréklabdához is jutott Cicipasz adogatásánál, de egyiket se tudta kihasználni a svájci, 0-40-ről megfordította a fiatal görög. Federer semmire hozta az adogatását, majd pedig következett a látványos pontokat hozó utolsó gém a szettben.

Federer első bréklabdáját egy lendített röptével hárította Cicipasz, a görög első szettlabdájánál pedig a svájci vágott be egy nyerő returnt. Összességében is nagyon jól returnözött a gémben Federer, akinek még egy bréklabdája volt. Egy 23 ütésváltásos labdamenet, és 13 és fél perc után végül Cicipasz a hetedik szettlabdáját már megcsinálta.

A második szett elején még semmire hozta az adogatását Federer. A következőnél azonban bajba került: nem jöttek az első szervái, egymás után hibázott, 0-40 lett. Végül az elsőnél hálóba ütötte a fonákot.

A következő adogatójátéknál azonban a svájci mindenért elment, szépen röptézett, ő jutott három bréklabdához. Ezeket megint egymás után tudta hárítani Cicipasz, de egy nagyszerű rövidítéssel jutott negyedikhez is Federer. Végül Cicipasz második szerva mögött rontott, visszajött a svájci.

Hiába egyenlített azonban ki 2:2-re, a következő szervagémjében megint bréklabdát kellett hárítania, végül pedig egy tenyeres nyerővel újra előnybe került Cicipasz. 5:4-nél Federer mindent megpróbált, nagy szögeket nyitott, két bréklabdát is kiharcolt. Először Federer hibázott, aztán jó szervát húzott elő Cicipasz. Végül egy újabb jó adogatással fejezte be a fiatal görög.

Federer zsinórban harmadik éve búcsúzik az elődöntőben az évzáró tornán. Az először döntős Cicipasz ellenfele a vasárnapi fináléban pedig a másik elődöntő, a tavalyi győztes Alexander Zverev és Dominic Thiem meccsének győztese lesz.