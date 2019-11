Ilyen környezetbe nem érdemes külföldről hazajönni

A válogatott egyik edzője, Kuhárszky Zoltán a hónap végén beadja a felmondását a Magyar Tenisz Szövetségnek (MTSZ). Az edző jó 20 éve a német Anke Hubert a világranglista negyedik helyéig repítette, Grand Slam-döntőt játszottak együtt, a Roger Federerrel felálló olimpiai teniszcsapatot ő vezette 2004-ben, Athénban.

Később dolgozott Szávay Ágival is, most a világranglista 243. helyén álló, 21 éves Valkusz Máté útját egyengeti.

„A hír, hogy eljövök a szövetségtől, nem fogja megrengetni még a hazai teniszéletet sem, elmúltam már 60 éves.

A távozásom viszont tünet, súlyos, rendszerszintű problémák tünete. A tenisz ugyanis hatalmi harcok fogságában áldozat lett, és amíg a két tábor egymással hadakozott, csak vesztesek lettek. Ebben még Fucsovics Marci sem kivétel.

Az igazi vesztesek elsősorban a gyerekek, és a velük foglalkozó kollégák. Emellett a szülők itták meg a levét a csatának. Nem szeretném egyik oldalt sem minősíteni, az elkeseredésem azonban valós. A szövetség általában csúszásban van a fizetésekkel, nem tudom, hogy a kivéreztetés volt-e a cél, mindenesetre úgy a játékosoknak mint az edzőknek gyakran csak hónapokkal később fizetnek, mint azt eredetileg vártuk. Sokaknak elegük van.”

Kuhárszky nem kívánta felsorolni, kiknek tartozik még a szövetség, mert ez belügy, ha az érintettek ki akarnak állni a nyilvánosság elé, akkor úgyis megteszik.

Őt a sokszori hitegetés kedvetlenítette el, mert így nem lehet előrelépni. A teniszben fontos a kis tornákra elutazniuk a fiataloknak, azokon lehet pontokat gyűjtögetni, és mindezt jó előre be kell kalkulálni. Az élsport számára talán a legfontosabb tényezők a tervezhetőség és a folyamatosság. A sportág közvetlen hátországát jelentő fiatal versenyzők azonban így nem tudnak tervezni.

„Nem volt olyan rég, amikor a tenisz nem volt kiemelt sportág, akkor mindenki tudta, milyen összeget remélhet a szövetségtől. Keveset, de az legalább időre megjött. A szerény lehetőségek mellett meg lehetett értetni a szülőkkel, mekkora áldozatot kell vállalniuk, el lehetett menni a szponzorokhoz, mit kaphatnak cserébe a támogatásért.”

A szponzoráció az állami szerepvállalással lényegesen lecsökkent, mert a cégek azt mondják, úgyis ad az állam, érjétek be azzal.

Az MTSZ milliárdokat kapott az államtól az előző években, de azt elsősorban férfi és női tornák rendezésére kapta. Az MTSZ ennek elköltésével támadások kereszttüzébe került, a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) is vizsgálatot indított, egymást érték a feljelentések, offshore-közeli cégek is kaptak az állami tornákra szánt pénzekből. A fideszes elnök Szűcs Lajost a Fideszhez közel álló körök igyekeztek eltávolítani, a felcsúti Hamar Gábor is feltűnt a színen.

A szövetséghez idén a pénzek nem a megfelelő ütemben jöttek, az utánpótlás és az élsport a kiszámíthatatlanság miatt pedig egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül Kuhárszky szerint.

„Általában nem szeretem, amikor a mi időnk szóba kerül. De az idősödő, korábbi világklasszis teniszezők rendre kérdezik tőlem, mi van a margitszigeti teniszstadionnal. Mennyire élveztek odamenni, abban a miliőben teniszezni. Most nulla pálya van a szigeten. Az a szülő, aki oda szeretné vinni a gyerekét, miközben ő is játszik egy jót, ábrándokat kerget.

Már nem lehet ott teniszezni, és egyre több helyen szűnnek meg az élsportra alkalmas pályák. Erre álmomban sem gondoltam volna, amikor a sportágunk megkapta a kiemelt státuszt 2013-ban.

Ilyen környezetbe bizony nem érdemes külföldről hazajönni dolgozni. De most új kihívás vár rám. Az edzőség mellett segítenem kell megszervezni a stabil anyagi hátteret Valkusz Máté további versenyzéséhez, és fejlődéséhez.”