Babos Tímea, a legjobb magyar teniszezőnő, aki párosban november elején francia partnerével, Kristina Mladenoviccsal megvédte vb-címét, és zsinórban harmadszor nyerte meg az évzáró WTA Finals-tornát, váratlan kijelentéssel foglalta össze a felkészülésüket: "mi sosem gyakoroljuk a párost". Ez alól az évzáró torna jelent csak kivételt, ott előtte néhány napig készültek Mladenoviccsal, akivel tavasszal a Roland Garroson is győzni tudtak.

Babos immár kétszeres Grand Slam-bajnokként és háromszoros világbajnokként értékelte szerdán sajtótájékoztatón az elmúlt szezonját, és mesélt a 2020-as várakozásairól. Az Indexnek külön interjúban is beszélt arról, mi volt a legjobb olimpiai élménye, mi a párossikerek titka, és el tud-e képzelni a Laver-kupához hasonló tornát a teniszezőnőknél is.

Két részre lehet osztani a szezonját

"Ez egy nagyon vegyes szezon volt minden szempontból" – mondta Babos. Az év eleje nehézkesen indult, néhány hónapot edző nélkül játszott végig, amit korábban soha nem csinált. Ez főleg az egyéni szempontjából nem volt egyszerű időszak, de pár hónapig a páros sem úgy ment, ahogy szerették volna, noha Kristina Mladenoviccsal így is döntősek voltak az Australian Openen. "A párosban megnyert Roland Garros jelentett fordulópontot. Utána kezdtem el dolgozni az új edzőmmel, Michael Joyce-szal is. Azóta nagyon pozitív volt az egész szezon, és egy nagyon jó úton indultunk el közösen" – mondta, de edzője mellett a fizioterapeutáját is külön kiemelte.

Hozzátette, hogy megint csak kevés ideje volt ünnepelni közvetlenül a párosban elért vébégyőzelem után. Utána még két kisebb tornán is játszott egyéniben, Tajvanban döntőig jutott, és bejött a 90. helyre, ami a januári Australian Open főtáblája miatt volt fontos. Mint mondta, most abban a pár napban realizálódott benne, hogy mekkora eredményeket is ért el, amikor hazaérkezve nekikezdett egy téli nagytakarításnak, és kirakta a fontosabb trófeáit egy állványra. "Ezek olyan sikerek, amikről álmodni sem mertem volna."

Három vébégyőzelem, az Australian Open-trófea és a Roland Garros-győzelem. "Ezek közül nagyon nehéz választani" – mondta arra a kérdésre, mi volt a legemlékezetesebb győzelme az elmúlt időszakból. Azt mondta, hogy mindig voltak olyan pillanatok, amik emlékezetesek, például amikor a Garros után rögtön fűre ment játszani, vagy az utolsó, tajvani torna, amin úgy alakult, hogy edzője és fiziója nélkül kellett versenyeznie.

Kis pihenés, aztán újra edzés

A teniszezőknek sok idejük nincs pihenni a szezon vége, és a következő eleje között. Arról, hogyan tud ilyenkor kikapcsolódni, elmondta, hogy november 18-án érkezett haza Tajvanról, pár órát a családjával töltött, aztán másnap már repült is ki Párizsba. Ott egy jóbarátja mellett meglátogatta Mladenovicot is, akivel a pályán kívül is nagyon jóban vannak, de egyébként is napi szinten beszélnek. A hétvégét aztán Sopronban töltötte a családjával, majd ők jöttek fel hozzá Budapestre. A sajtótájékoztatóhoz is hasonló programjai és megkeresések után hétvégén elmennek az egész családdal wellnessezni három napra.

Újságírókkal is ütögetett egy kicsit szerdán, de ez az a rövid időszak, amikor alapvetően nem kell teniszütőt fognia. Utána azonban már kezdődik is újra az edzés, a magyarországi felkészülés öt-hat nap lesz, majd kirepülnek a kondiedzőjével Floridába, és ott fognak Joyce-szal együtt gyakorolni egészen karácsonyig. "Olyan évem sose lesz, hogy karácsonykor ne legyek itthon" – mondta, azonban az ünnepek után már mennek is a csapatával külföldre az első tornájára.

Sokat kell repülnie, 2018 elején pedig arról is volt hír, hogy az ő csomagjából is eltűntek dolgok a budapesti reptéren (amiket később megtaláltak házkutatások alatt).

„A reptéren engem mindig ér kellemetlen élmény, nem vagyok az a szerencsés utas”.

Vagy a gépe szokott késni, vagy éppen a tenisztokját nem engedik fel, de olyan szintű rossz tapasztalata azért nem volt, mint az említett tavaly év eleji eset.

Újra a top 50 a cél

Babos úgy látja, hogy nagyon jó úton indultak el a csapatával egyéniben. „"Próbáljuk ezt továbbvinni, a cél az, hogy visszakerüljek a top 50-be a világranglistán" – mondta. Legjobb helyezése egyéniben 2016 szeptemberében a 25. hely volt, de az elmúlt két évet is a legjobb 60-on belül zárta. "Párosban pedig az a terv, hogy Mladenoviccsal minél több nagy versenyt meg tudjunk nyerni." Hozzátette, hogy francia partnerével idén kevesebb versenyen tudtak indulni, mint szerették volna.

Arra a kérdésre, hogy nem megy-e a páros az egyéni rovására, azt válaszolta, hogy néha igen, főleg a Grand Slamek mások ilyen szempontból. Ott ha eljut egy teniszező egyéniben a harmadik, vagy negyedik fordulóig, akkor is az első héten esik ki, míg párosban a negyeddöntő, döntő mindenképpen a második hét közepe, vagy akár vége. Babos és Mladenovic az idei négy Grand Slamből mindegyiken legalább negyeddöntős volt. Ez a szervezési része nehezebb, mert ezzel számolva kell összeállítani a versenyprogramját is.

Noha az elmúlt években háromszor is megnyerte az évzáró tornát, és kétszeres Grand Slam-győztes lett, a szezon során alapvetően csak az egyénire készülnek edzőjükkel, annak keretében van, hogy egy-egy, pároshoz szükséges feladatot is megcsinálnak fél órában.

"Van, amikor könnyebb, van, amikor nehezebb" – mondta a mentális részéről. Amikor nem megy annyira a páros, akkor azért jó, mert van valaki, aki ott van mellette, viszont azt is érezheti egy teniszező, hogy így visszahúzza a partnerét. "Van olyan meccs, amit Kiki nyer meg, van, amit én nyerek meg" – mondta a Mladenoviccsal összeszokott párosukról.

Wimbledonban rikító ruhában lehetett játszani

A 2020-as szezon különleges lesz, mert ott lesz a közepén a július 24.-augusztus 9. között megrendezett tokiói olimpia is. "Az az álmom, hogy mind a három versenyben ott lehessek: egyéniben, párosban és vegyespárosban is." Tokióban várhatóan elég meleg lesz, a maratonfutást éppen ezért át is rakták Szapporóba. Babos a hőségtől nem tart, sőt.

„Én személy szerint nagyon imádom a hőséget. Minél melegebb van, annál jobb, ott jobban kijön az ember kondíciója és fizikuma.

Eddig két olimpián vett részt, ezek közül Londont imádta, és nem csak azért, mert az volt az első, hanem az egész szervezést nagyon profinak tartotta. Riót ilyen szempontból azért kicsit kellemetlennek érezte. Egy olimpiát azért is szeret, mert ott együtt lehet sok nagy sportolóval, és megismerhette az új magyar sportolókat is. "Wimbledonban megszoktuk, hogy mi van a Grand Slameken. Az olimpián tök más volt, rikító ruhában játszottam, nem fehérben" – mondta egy különleges olimpiai élményeként. Az általában kemény pályán tartott versenyt Wimbledonban füvön rendezték, habár a borítás gyorsabban kopott ki, és nem is a megszokott labdákat használták.

Fucsoviccsal vegyespárosban indulnának

Hozzátette azonban, hogy a jó eredményei ellenére neki sincs még bebiztosítva a helye párosban sem Tokióra. Az olimpiához a teniszben ranglista számít, nem kvalifikáció van. Babos most a 3. a párosranglistán, a top 10-ben kell maradnia, hogy párt választhasson magának. A lehetséges olimpiai párospartneréről azt mondta, figyeli majd, hogyan szerepel a többi magyar játékos, és kivel lenne esélyük meccseket nyerni. Fontos szempontnak tartja, hogy kivel passzolnak össze játékilag és személyiségben.

2019-ben pont a tokiói olimpiát szem előtt tartva indultak vegyespárosban Fucsovics Mártonnal, a jelenleg a világranglista 70. helyén álló legjobb magyar férfi teniszezővel az Australian Openen és a Roland Garroson is. "Az elmúlt két olimpián nem volt lehetőségem a vegyesre, most ez abszolút cél lesz." Az egyelőre még nem dőlt el, hol indulnának legközelebb együtt Fucsoviccsal az olimpiára készülve."Én azt gondolom, hogy az Australian Openen nem" – mondta, de szerinte a nyári versenyeken már reálisabban láthatják, hogy mennyire van esélyük van kijutni.

Még tárgyalnak a Fed-kupáról

Az olimpia mellett a 2020-tól az idei Davis-kupához hasonlóan átalakuló Fed-kupa is fontos lesz a versenynaptárban, most három évig Budapesten rendezik majd meg a női teniszezők nemzetenkénti csapatversenyét. Babosnak és Fucsovicsnak volt egy, a nyilvánosság előtt is zajló vitája a Magyar Tenisz Szövetséggel az elmúlt évben, ami többek között azzal is járt, hogy nem játszottak a Davis-kupában és a Fed-kupában. Babos elmondta, hogy zajlanak még a tárgyalások, de Fucsovics már visszatért a magyar Davis-kupa-csapatba, és neki is ez a célja a Fed-kupa esetében.

„Nagyon szeretnék játszani, alapból imádok Magyarországon pályára lépni. Mindenképpen ott szeretnék lenni jövőre is, még tartanak a tárgyalások, de az a cél, hogy játsszak.”

Az átalakított, a korábban év közben több hetet felölelő, most már egy hétbe sűrített Davis-kupát nem tudta annyira követni, de tudja, hogy Rafael Nadalék nyertek. Azt is pozitívnak nevezte, hogy ez így nem plusz három-négy hét a versenynaptárba.

A férfiaknál az elmúlt években feltűnt egy másik, háromnapos csapatverseny is, amit elsősorban a húszszoros Grand Slam-győztes Roger Federer segített életre kelteni. A Laver-kupán a legjobb európai játékosokat összefogó csapat küzd meg a világ legjobb játékosaival, de mindkét csapatba két-két szabadon választott teniszezőt is vihetnek a kapitányok. "Ez egy baromi jó dolog volt. Nagyon jó lenne, ha lenne a nőknek is" – mondta Babos, de szerinte valószínűleg akkor lenne reális esély ilyenre, ha beállna mögé egy olyan személyiség, mint például Serena Williams.

(Borítókép: Huszti István / Index)