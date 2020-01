Serena Williams először nyert tenisztornát, mióta anya lett

A 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams három éve először nyert meg egy tenisztornát, és először, mióta anya lett, írja a BBC. A szintén amerikai Jessica Pegulát győzte le 6:3, 6:4-re az aucklandi tenisztorna döntőjében.

Fotó: Michael Bradley / AFP

A 38 éves teniszező utoljára a 2017-es Australian Opent nyerte meg, összességében pedig ez a 73. WTA-tornagyőzelme. Visszatérése óta döntős volt 2018-ban és 2019-ben Wimbledonban és a US Openen, a 2019-es Rogers Cup döntőjéből pedig vissza kellett lépnie.

Williams az aucklandi győzelmét a pályán kislányával, Olympiával ünnepelte. A beszédében azt mondta, hogy a pénzdíját az ausztrál bozóttüzek elleni küzdelemre ajánlja fel, és a pályán viselt ruháját is elárverezik, ezzel is a tűzoltókat segítve.

Mint írtuk, Ausztráliában apokalipszist idéző tüzek azóta pusztítanak, de a nyár miatt fokozódó hőség (a hőmérséklet napközben a 48 fokot is elérheti) még nehezebbé teszi a tüzek megfékezését. Idén januárban már rendkívüli állapotot kellett hirdetni Ausztráliában, ahol a pusztító katasztrófa miatt 23 ember halt meg és több mint 1200 lakóház semmisült meg. A tűz a vadvilágot is pusztítja, becslések szerint január elejére egymilliárd állat halhatott meg a mostani bozóttüzekben. A füst a Melbourne-ben január 20-án kezdődő Australian Opent is érintheti. Rengeteg ismert ember gyűjt a tüzek elleni küzdelemhez.