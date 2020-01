A legjobb magyar teniszező, a világranglistán 67. Fucsovics Márton a 3. kiemelt Roger Federerrel meccselt az Australian Open nyolcaddöntőjében, amit 4:6, 6:1, 6:2, 6:2-re a svájci nyert meg 2 óra 11 perc alatt.

Harmadszor találkoztak, és Fucsovics először tudott szettet nyerni a 20-szoros Grand Slam-bajnok ellen,

utána is küzdött, de Federer a második játszmára rákapcsolt, és magabiztosan fordította meg a mérkőzést. Fucsovicstól így is óriási eredmény az újabb Grand Slam-nyolcaddöntő, és várhatóan az 54. helyre jön előre a világranglistán.

Az esti program végére kerülő nyolcaddöntőre megtelt a 15 ezres befogadóképességű Rod Laver Arena, az AusOpen fő stadionja. Fucsovicsnak azzal is számolnia kellett, hogy a nézők elsöprő többsége Federer mellett volt, de időről időre felhangzott a „Marci, Marci!” biztatás is a közönségből.

2018-ban ugyanígy a negyedik körben futottak össze az Australian Openen: akkor Federer nyert 6:4, 7:6, 6:2-re. Tavaly év elején aztán Dubajban játszottak szoros meccset, ott 7:6, 6:4-re nyerte a svájci a negyeddöntőt. A két éles meccsnél azonban jobban ismerik egymás játékát, mert Federer többször is Fucsovicsot kérte fel edzőpartnerének az elmúlt években.

A héten Fucsovics nagyszerű játékkal jutott el a nyolcaddöntőig, és az előző mérkőzése után kipihentebb lehetett, Federer végül csak döntő szett rövidítésben tudott továbblépni a legjobb 16 közé az ausztrál John Millman ellen. Fucsovics nagyon eltökélten kezdett, míg Federer a mérkőzés után azt mondta, hogy az előző meccs után nem érezte még az alapvonali játékot. A mérkőzés alakulását percről percre itt olvashatják vissza>>>

Fucsovics jól mozgott, és ki tudta használni a szett közepén Federer hibázgatását. Az is fontos volt, hogy a magyar teniszező többször is 30-30-ről tudta hozni az adogatását, második szervákkal is meg tudta lepni a szélben Federert, akinek pedig nem volt esélye visszavenni a bréket. Fucsovics hátulról is irányítani tudott több labdamenetben, majd az előnye birtokában biztos kézzel szerválta ki a játszmát.

Federer rákapcsolt az első elveszített szett után a második elején, gyorsabban teniszezett, hamar le is tudta brékelni Fucsovicsot, és 3:0-ra elment. Fucsovics ettől még küzdelmes labdameneteket játszott, miközben becsúsztak még rontások a svájcinak, akinek bréklabdát is hárítania kellett, de összességében ez a szett már Federer kezében volt. A meccs után azt mondta, a játszma végére találta meg igazán a játékát a hűvösebb, 20 fokos időben.

A harmadik játszmában is magabiztosan játszott Federer, miközben Fucsovics önbizalma hiányzott a szett elején. Az első szettben látott nagyon pontos játék csak egy-egy ütésre villant fel, de a legnagyobb problémája az volt, hogy adogatóként nem tudta hozni a szerváit. A svájci már 4:0-ra vezetett, mire Fucsovics hét zsinórban elbukott játék után hozta az adogatását. Fogadóként voltak esélyei, egy elveszített adogatást vissza is vett, de a fontos pontok rendre a játékot jobban variáló Federeré lettek.

A negyedik játszma elején a háló is Federer mellett volt, taktikusan is játszott a hosszabb labdamenetekben, rögtön megint előnybe került. Utána úgy tűnt, Fucsovicsnak sikerült összeraknia a saját adogatásait, két bréklabdát hárítva is megfordított egy gémet, de Federer nem sok esélyt adott, és 4:2 után aztán már nem volt visszaút. A svájci bréklabdánál megállította a labdamenetet, a challenge után pedig látszott, hogy kint volt Fucsovics labdája.

A magyar teniszező még tudott hárítani két meccslabdát Federer szervájánál, de végül lezárta a nyolcaddöntőt a legszükségesebb pillanatokban nagyon koncentráló svájci. Fucsovics levonulás közben nagy tapsot kapott a közönségtől, és Federer is dicsérte a meccs végi interjúban, hogy jól játszott.

Fucsovics nagyszerű héten van túl, amiből sokat meríthet az olimpiával is tarkított szezon további részére. Várhatóan az 54. helyre jön előre a világranglistán, és a nyolcaddöntős menetelésével 300 ezer ausztrál dollárt (kb. 62,5 millió forintot) is keresett.

Egy héttel az Australian Open előtt feladta mérkőzését egy challenger-tornán, az Achilles-ínával volt probléma, de utána is folytatta a felkészülését. Melbourne-ben pedig az első fordulóban aztán nagy bravúrral nyitott ,

a 13. kiemelt kanadai Denis Shapovalovot győzte le

6:3, 6:7, 6:1, 7:6-ra. A második fordulóban simán nyert 6:4, 6:4, 6:3-ra az olasz Jannik Sinner ellen, aki 82. a ranglistán. Ezen a ponton döntött úgy, hogy párosban nem lép pályára, és csak az egyénire koncentrál: a harmadik körben is könnyedén, 6:1, 6:1, 6:4-gyel ment tovább a világranglista 80. helyén álló Tommy Paul ellen.

Federer ellen is jól kezdett, és most már elmondhatja magáról, hogy a svájci ellen is tudott szettet nyerni, ahogy a 2018-as US Open első fordulójában, majd pedig a 2019-es dohai tornán Novak Djokovic ellen is sikerült neki.

Roger Federer ellenfele a negyeddöntőben majd az amerikai Tennys Sandgren lesz, aki 7:6, 7:5, 6:7, 6:4-re győztle a 12. kiemelt Fabio Fogninit a maga nyolcaddöntőjében. A másik negyeddöntőben majd Novak Djokovic és Milos Raonic meccsel egymással.

Eredmény: férfiak, 4. forduló (a 8 közé jutásért) Federer (svájci, 3.) - Fucsovics 4:6, 6:1, 6:2, 6:2

