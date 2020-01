Az AusOpenen búcsúzott a tenisztől a volt világelső

A hét végén búcsúzott az Australian Opentől, és ezzel a profi tenisztől is egy korábbi világelső és 2018-as melbourne-i bajnok: kiesett a lengyel származású, dán Caroline Wozniacki.

Már a torna előtt bejelentette, hogy az AusOpen után visszavonul, és jó esélye volt arra, hogy a negyedik fordulóban az ellen a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams ellen játsszon és búcsúzzon, aki a magánéletben is egyik legjobb barátnője, sőt esküvői tanúja is volt.

Végül azonban nagy meglepetésre mindketten már a harmadik fordulóban kiestek, Wozniacki a tunéziai Ons Jabour, Williams pedig a kínai Vang Hsziang ellen maradt alul. A Margaret Court 24 GS-es rekordjának beállítására pályázó amerikai pályafutása azonban még nem ért véget, 38 éves kora ellenére tovább folytatja az aktív versenyzést.

A 29 éves Wozniacki azonban végleg befejezte krónikus betegsége és a családalapítás miatt:

a 2018-as idény végén jelentette be nyilvánosan, hogy súlyos autoimmun betegséget diagnosztizáltak nála, illetve az is világossá vált, hogy inkább a magánéletére szeretne fókuszálni mostantól, mivel tavaly nyáron férjhez ment az NBA-s kosárlabdázó David Lee-hez.

Wozniacki küzdőszelleméhez méltó, hogy betegsége mellett is tovább versenyzett, sőt, még tornát is tudott nyerni, utoljára a 2018-as China Openen. Utána nem sokkal jelentette be, hogy reumatoid artritisszel diagnosztizálták, ami már teljesen meghatározta a 2019-es szezonját, de mellette tavaly beiratkozott a Harvard Business Schoolba is.

Most az AusOpenen az utolsó meccse után versenyzőtársai kivétel nélkül elérzékenyülve nyilatkoztak róla, leginkább talán a cseh Karolina Pliskova foglalta azonban össze a lényeget: „Nagyon fog hiányozni a versenyekről, de Caroline mindig nagyon pontosan tudta, hogy mit akar, így biztos vagyok benne, hogy most is”.

Pénzdíjak, világranglista, tornagyőzelmek

Wozniacki már junior korában is eredményes versenyző volt, megnyerte többek között a wimbledoni junior bajnokságot. Első felnőtt profi versenyén 2005-ben indult Cincinnatiban, mindössze nyolc nappal 15. születésnapja után. Első felnőtt WTA-tornagyőzelmét 2008-ban szerezte, amivel az első skandináv tornagyőztes női teniszező lett, majd elnyerte az év legjobb új játékosa címet.

Innentől kezdve 11 szezonon át minden évben nyert legalább egy egyéni tornát, és 8 éven keresztül volt top 10-es versenyző. Világelső először 2010-ben lett, és nevéhez fűződik még egy érdekes rekord is: senki nem tudta visszaszerezni az elsőséget nála hosszabb idő után. Miután 2012. január 29-én lecsúszott a ranglista éléről, 2018. január 29-én, tehát kereken 6 évvel később újra világelső lett.

Karrierje során összesen 30 egyéni és két páros tornagyőzelmet aratott (megnyerte a WTA évzáró világbajnokságát is 2017-ben).

Az egyéni világranglistát pedig összesen 71 héten át vezette, amivel az örökranglista 9. helyén áll,

Lindsay Davenport és Simona Halep között, megelőzve olyan legendás versenyzőket, mint Venus Williams.

Wozniacki azért is szinte biztosan a Tenisz Hirességek Csarnoka (Hall of Fame) esélyese, hiszen a megnyert pénzdíjakat nézve 35 millió dollárral (több mint 10 milliárd forint) az örökranglista negyedik helyén áll, csak a Williams nővérek és Marija Sarapova előzik meg.

Bírálták világelsőként

Wozniacki annyiban volt ellentmondásos, hogy 2010-ben úgy lett világelső, hogy addig egyetlen Grand Slam-tornát sem nyert, ami miatt sokan a WTA pontrendszerét és ranglistáját kritizálták. (Ez azóta többször megismétlődött, többek között a már említett Pliskova is úgy lett világranglista-vezető, hogy soha nem nyert Grand Slamet).

A kétkedőknek Wozniacki végül a 2018-as Australian Openen vágott vissza, mikor két elvesztett Grand Slam-döntő után végre nyerni tudott. További kritika volt nem túl látványos, védekező stílusa, amivel ugyan általában igen eredményes tudott lenni, de az igazi támadó, női atomteniszt képviselő versenyzőkkel, pl. Kim Clijstersszel, vagy éppen Serena Williamsszel szemben gyakorlatilag esélytelen volt. A pályafutása vége felé megnyert GS-en kivűl kétszer sikerült döntőznie, mindkétszer a US Openen 2009-ben, illetve 2014-ben, de mindkétszer vesztett, Clijsters és Williams ellen, akivel szemben egyébként 1:10 a mérlege.

Sweet Caroline búcsúzik

Wozniackira azonban leginkább mindig pozitív hozzáállása, sportszerűsége, és állandó mosolya miatt lehet emlékezni, ami alapján a rajongóktól el is nyerte a „Sweet Caroline” becenevet Neil Diamond slágere nyomán. További különlegesség, hogy teljes karrierje során édesapja, Piotr Wozniacki maradt az edzője, amivel kiérdemelhetik a minden idők legeredményesebb apa-lánya, edző-versenyzői páros titulust.

(Borítókép: Caroline Wozniacki az AusOpenen 2020. január 24-én. Fotó: Greg Wood / AFP)