Strycová gratulált Baboséknak, Hszie mosolyogva állította be a magasságához a mikrofont. A cseh teniszező tajvani partnerének is köszönetet mondott. Végül pedig a közönség támogatását köszönte meg, mielőtt visszajött a szponzoroknak és a tornaigazgatónak is köszönetet mondani.