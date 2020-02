Djokovic Thiem ellen játszik az AusOpen döntőjében

A második szett elején Djokovic többet hibázott, és kettős hibával bukta el az adogatását is. Thiem bátran játszott, jobban adogatott, mint az első játszmában. Ő is adott bréklabdát Djokovicnak kettős hibával, de ezt a gémet megfordította. Utána azonban 4:3-nál már nem jött be Thiem kockáztatása, Djokovic visszajött. A következő gém lett sorsdöntő: Thiemnek bréklabdái voltak, Djokovicot pedig kétszer is szólt a székbíró a 25 másodperces szervaidő lejárta miatt. Az elsőnél Djokovic már majdnem feldobta a labdát, figyelmeztetést kapott. A másodiknál viszont második szervát kellett adnia, bréklabdánál. Levonulva megpaskolta a székbíró cipőjét, aztán pedig a pihenő alatt is vitázott a játékvezetővel. Thiem visszajött, aztán kiegyenlített a szetteket tekintve.