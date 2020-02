Botrány lett az elmaradt budapesti tenisztornából

A női tenisztornákért felelős WTA a napokban jelentette be, hogy a helyszínnel kapcsolatos problémák miatt elmarad elmarad a február 17. és 23. között először Budapestre, majd Debrecenbe tervezett Hungarian Ladies Open WTA teniszverseny. Ez azért is kellemetlen, mert a torna jó felkészülés lett volna a hazai rendezésű Fed-kupa döntő előtt a magyar női teniszezőknek, köztük a párosban háromszoros Grand Slam-győztes Babos Tímeának is.

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) közleményében Márky Jenőt, a Hungarian Grand Prix torna jogtulajdonosát teszi felelőssé a történtekért. Ebben azt írják, Márky úgy vállalta a magyar kormány felé a tenisztorna Bukarestből Budapestre hozatalát, hogy arra nem volt engedélye a WTA-tól.

Konkrétan úgy fogalmaznak, hogy Márky megvezette a kormányt.

A kormány nem kevés pénzt, évente 250 millió forintot áldozott volna arra, hogy 2023-ig minden évben idehaza rendezzék meg a Hungarian Grand Prixet. Erről kormányhatározat is született. A szövetség szerint annak ellenére, hogy nem volt szerződésük a verseny jogtulajdonosával, mindent megtettek, hogy februárban meglehessen tartani a versenyt. Ehhez még az Emmit is megkeresték.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Márky Jenő

Márky Jenő a vasárnap kiadott válaszközleményében cáfolta a szövetség állításait. Ebben azt írja, hogy a szervezőknek egy évük lett volna előteremteni a verseny megrendezéséhez szükséges feltételeket.

Nem a verseny előtt két héttel kell a helyszínt és a pénzügyi garanciát előteremteni úgy, hogy az amerikai tulajdonos is tisztában volt a magyar kormány 2019. február 18-i rendeletével. Azt senki nem róhatja fel nekem, hogy nem teszek meg mindent a Hungarian Grand Prix eredeti helyszínére való visszakerülése érdekében, erre kötelez a magyar állammal kötött szerződésem is.

Márky álláspontja szerint Richter Attila, a szövetség főtitkára arra számított, hogy ebben a helyzetben a kormány visszavonja korábbi határozatát, és a WTA-torna megrendezésére szánt anyagi támogatást a februári versenyre csoportosítja át.

Márky állítja, ehhez a főtitkár hamis dokumentumokat adott be a WTA-hoz, ezért utasították el a kérelmét, hogy a versenyt Bukarestből Budapestre helyezzék át. A játékosok úgy tudtak nevezni a februári tornára, hogy nem volt helyszíne a versenynek.

Richter Attila a teljes felelőse a kialakult helyzetnek. Hazárdjátékot játszott és elbukott.

Márky felháborítónak nevezte, hogy a szövetség vezetője rá és a kormányra akarja hárítani a felelősséget.