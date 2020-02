A teniszelnök hátralépett, ezzel segítette Fucsovics visszatérését a válogatottba

Balázs Attila betegen játszva nyert nagy meccset, Fucsovics mellett ő is legjobbak közé került.

A magyar férfi tenisz-válogatott a legerősebb összeállításában fogadja Belgiumot március 6-7-én. Fucsovics Márton egy éve márciusban a hasonlóan a Davis-kupa 18 résztvevős döntőjéért zajló meccstől távol maradt, a világranglista hetvenedik helyén álló játékos most visszatér. A legjobb belga, David Goffin távol marad, ami csak táplálja a magyar reményeket.

„Nagyon távoli álláspontokról indultak az egyeztetések körülbelül egy hónapja, az elején nem sok esélyt láttam arra, hogy eljuthatunk idáig. Mindkét fél engedett, így nem maradhatott el a megegyezés. A korábbi főtitkár lemondása, a helyére kerülő Juhász Gábor agilitása, Szűcs Lajos elnök háttérben maradása elősegítette a folyamatot, és Marci is változott.

Az első perctől játszani akart, de korábbi személyes sérelmein - jogosan - nehezen lépett át. Szeret a válogatottban játszani, Debrecen pedig neki szinte hazai pálya. Mindenki érzi, nagy az esély arra, hogy ott legyen a csapat a madridi DK-döntőn”

- mondta az Indexnek dr. Pákay Péter ügyvéd, aki Fucsovics mellett Balázs Attilát is képviselte a tárgyalásokon. Balázs a legfrissebb ranglistán a 79. helyet foglalja el, pályafutása alatt először került a bűvös százas határon belülre.

Pákayt meglepte, hogy utóbbinak sem volt érvényes szerződése a hazai szövetséggel, és a korábbi évekre visszamenőleg sem rendelkezett ilyennel.

Ebből okulva, már most lefektették, hogy az esetleges döntő pénzdíjából és az ott kapott bónuszokból hogyan részesednek a játékosok. Az átláthatóság miatt kapott sok jogos bírálatot a korábbi főtitkár, az elnökségi tagok is gyakorta csak felületesen voltak tájékoztatva. Az olimpiai részvétel feltételeit is előre tisztázták, így nem lehetnek vitás kérdések.

Korábban volt Pákay a szövetség alelnöke, de most nincs rálátása az MTSZ gazdálkodására, ezért nem tudta megítélni, mekkora az adósságállomány, ő is csak pletykákat hallott.

SZÁMHÁBORÚBA NEM SZERETNE BELEMENNI, ÉS CSAK REMÉLI, NEM IGAZ AZ EGYMILLIÁRDOS HIÁNYRÓL SZÓLÓ HÍR.

A magyar kormány mindenesetre rendkívüli, 220 millió forintot adott a múlt pénteken a hazai szövetségnek, valószínű, hogy ez a gyorssegély felgyorsította a megállapodást.

„A tenisz speciális sportág, szétválaszthatatlan a pénztől. Válogatott szinten sem megkerülhető, lehet álszenteskedni, de nem érdemes. Bízom abban, hogy a szövetség konstruktív magatartása a jövőben sem változik, mert nemcsak a válogatott, hanem az utánpótlás érdekei is a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget kívánják” - összegzett Pákay.