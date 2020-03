Elmaradhat az idei wimbledoni tenisztorna

A Német Tenisz Szövetség alelnöke, Dirk Hordoff szerint a napokban fogják bejelenteni a wimbledoni tenisztorna törlését, írja az Inside The Games. A világ leghíresebb teniszversenyét június 29. és július 12. között rendezték volna. Hordoff, aki tagja az ATP és a WTA döntéshozó testületeinek is, arról beszélt egy interjúban, hogy a döntés már megszületett, szerdán válhat hivatalossá. Sokféle forgatókönyv merült fel a torna megtartására, de a zárt kapus lebonyolítást hamar elvetették.

A jelenlegi utazási korlátozások mellett teljességgel elképzelhetetlen, hogy megrendezzenek egy nemzetközi tenisztornát, amire több ezren látogatnának el a világ minden tájáról.

Hordoff szerint Wimbledonnak „megvannak a maga szabályai”, például a gyep miatt sem lehet bármikor megtartani. Ugyanakkor úgy gondolja, hogy talán ez az egyetlen olyan tenisztorna, amelyik van olyan erős gazdaságilag, hogy túléljen egy törlést.

Hordoff ugyanakkor kritizálta a Francia Tenisz Szövetséget, amiért a US Open utánra tették át a Roland Garros francia nyílt teniszbajnokságot, miközben a US Open hagyományosan az év utolsó Grand Slam-versenye. „Sokan kritizálták már a szervezők egyoldalú döntését, biztos vagyok benne, hogy nem fogják akkor megtartani a Roland Garrost, amikor tervezték. Most a szolidaritás a legfontosabb jelszó.”



A jelenlegi tervek szerint a Roland Garrost szeptember 20. és október 4. között rendezik, míg a US Opent augusztus 24. és szeptember 13. között.

