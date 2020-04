Djokovic nem biztos, hogy beadatná magának a koronavírus elleni vakcinát

Kisebb felzúdulást okozott a napokban a szerbek világelső teniszezője, Novak Djokovic, aki a hétvégén arról beszélt, hogy nem örülne annak, ha az új típusú koronavírus elleni vakcina kötelezővé válna a teniszversenyeken való részvételhez, és arra utalt, hogy nem biztos, hogy beadatná magának a védőoltást – írja a New York Times.

Én személy szerint ellenzem a védőoltást, és nem szeretném, ha rám lenne kényszerítve ahhoz, hogy utazhassak. Ha kötelező lesz, akkor meg kell hoznom egy döntést, és egyelőre nem tudom, hogy a véleményem változni fog-e a jövőben ezzel kapcsolatban.

– mondta vasárnap a teniszező egy élő közvetítésben a Facebookon, azóta viszont finomított az álláspontján, és hétfőn a menedzsmentjén keresztül adott ki közleményt.

Djokovic ebben nem tette egyértelművé, hogy minden védőoltást ellenez-e, vagy csak az új típusú koronavírus ellenit, azt viszont leszögezte, hogy nem szeretné, ha ez utóbbit kötelezővé tennék az utazásokhoz. Emellett azt is kiemelte, hogy legvégső esetben nem zárkózna el a vakcinától sem. Mint mondta, nem szakértője a témának, egyszerűen csak szeretné eldönteni, hogy mi jó a testének. Hozzátette azt is, hogy mindenre nyitott, és folytatni fogja az ismeretszerzést ebben a kérdésben, de hiába áll rendelkezésre rengeteg információ, nehéz eldönteni, hogy mi a legjobb választás.

A szerb játékos a vasárnapi közvetítésben arról is beszélt, hogy szeretné kihangsúlyozni azokat a módszereket, melyekkel az emberek erősíthetik az immunrendszerüket a vírussal szemben, ez pedig hétfőn is megerősítette. Ez nem is meglepő, Djokovic és felesége ugyanis évek óta aktívan kiállnak a természetes gyógyulás mellett, olyannyira, hogy a sztár csak hosszas gondolkodás után volt hajlandó megműttetni a sérült jobb könyökét 2018-ban.

Szerbia egyik vezető járványszakértője, Predrag Kon sajnálatát fejezte ki Djokovic kijelentései miatt, és úgy vélekedett, hogy a sztárnak felelőtlenség ilyen kijelentéseket tennie, mert a szavai nagy hatással vannak az ország közvéleményére. A szerb teniszező korábban egyébként beszállt a vírus elleni küzdelembe, alapítványán keresztül egymillió eurót ajánlott fel hazájának, Szerbiának a koronavírus elleni harchoz.