Egyre többen Federer mellett, egységes tornarendszer jöhet

A korábbi világranglista-vezető Andy Murray is támogatja Roger Federer ötletét, mely szerint ideje lenne egyesíteni a férfi és a női tenisztornákat szervező ATP-t és WTA-t.

"Amikor ennyire sok, az elithez tartozó férfijátékos beszél a témáról, az nagyon pozitív" - idézte Murrayt a CNN. A skót szerint ugyanakkor az egyesítés előkészítésnél fontos lesz, hogy ne csak a férfiak szemén át nézzék azt, hanem a nők érdekeit is vegyék figyelembe, ők is kapjanak fontos pozíciókat.

Az egykori és jelenlegi játékosok közül korábban a német Boris Becker, a svéd Mats Wilander, a román Simona Halep, illetve a cseh Petra Kvitova is jelezte, támogatja Federer kezdeményezését, amelynek következtében azonosak lehetnek a pénzdíjak, illetve több helyszínen is egyszerre lehetne férfi és női versenyt is rendezni a Grand Slam-tornák mintájára.

A teniszszezont márciusban függesztették fel a világjárvány miatt, a kényszerpihenő legalább július közepéig tart. (MTI)